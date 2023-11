Rolls-Royce- és Lamborghini-tulajdonosok előnyben: bár első pillantásra teljesen hétköznapinak néz ki ez a kertes ház, amit az egyesült államokbeli Iowában hirdettek meg, a belsejében olyan váratlan megoldás található, ami alapján kijelenthető, nem mindegy, milyen autóval költözik be a leendő tulajdonos.

A garázst és a nappalit ugyanis csak egy üvegfal választja el, tehát a garázsban parkoló autók amolyan dekorációként az otthon részévé válnak. A 2020-ban épült kertes házat ennek ellenére nem dollármilliókért kínálják, hanem „csak” félmillió dollárért, ami a mostani árfolyamon megközelítőleg 175 millió forintnak felel meg. A Zillow felületén meghirdetett, 890 m2-es telken elhelyezkedő ingatlan ezért az árért – két emeleten elosztva – négy háló- és három fürdőszobát kínál 197 m2-en.

Ugyanakkor az ingatlanhirdetéssel kapcsolatban megfigyelhető egy apró, de nem elhanyagolhatatlan részlet:

a képeken ugyanis az eladó autói továbbra is a garázsban parkolnak, pedig azok természetesen nem képezik az adásvétel részét.

Értékükből fakadóan ez nem is lenne racionális elvárás, tekintve, hogy a két modell – ahogy arra a cikk elején tettünk már utalást – egy rózsaszín Rolls-Royce Ghost, valamint egy félig piros, félig pedig fekete Lamborghini Urus, együttes értékük pedig majdnem kétszeres annak az összegnek, amennyit a házért várnak. Ha még ez sem lenne elég, ahogyan azt a Drive kiszúrta, egyes képeken még egy Lamborghini Huracán is látható a felhajtón.

Különleges garázsokról több ízben írt már a Vezess, sőt, olyan is létezik a világon, amiért – ha nem is a világ minden pénzét, de – igen tekintélyes összeget fizettek volna, ahogyan Hollandia és Németország is tartogat meglepetéseket ilyen szempontból.