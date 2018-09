Az 5 literes, V12-es, 340 lóerős motorral hajtott 1981-es Ferrari kiváltságos szerepet élvez az építész életében, de a szakember nem titkolja, hogy egy elektromos autót is szeretne beszerezni, hiszen a házát már el is látta 49 napelemmel.

Ezzel a padlóba épített ügyes szerkezettel a tulajdonos bármikor a nappaliba varázsolhatja aktuális kedvencét, hogy egy percet se kelljen nélküle töltenie.

A szobát éppen a garázs fölé tervezték, így a lift könnyedén felhúzza az autókat a “mélyből”. A tulajdonosnak összesen 9 klasszikus sportautó áll a garázsában, így van miből válogatnia, ha kedve támad elmenni egy körre.

Mire kell figyelni egy átlagos garázs építésekor?

Mivel a garázs legtöbb esetben fűtetlen tér, így a ház termikus burkán kívül érdemes elhelyezni. Ez mit jelent? Termikus burok az az egybefüggő és egyenértékű hőszigetelés, ami körbeburkolja a házunkat. Ez azt jelenti, hogy a garázs felőli oldalon a lakóterekhez kapcsolódó falat szigetelni kell.

Ha garázsunkat a pincébe tervezzük építeni, vegyük figyelembe, hogy az télen lefagyhat és a kocsifelhajtó lejtése ne haladja meg autónk, illetve saját vezetői képességeinket. Plusz nagyon fontos ilyen esetben az ajtó előtti vízelvezetés.

Sokan azért idegenkednek attól, hogy a ház utcafronti oldalára helyezzék a garázst, mert félnek attól, hogy az nem a ház legszebb oldalát fogja mutatni a járókelők felé. Aggodalomra semmi ok, ugyanis létezik olyan garázskapu, ami akár dísze is lehet a háznak. A garázsnak a kapubejáróhoz lehető legközelebb célszerű elhelyezkednie, hiszen a bejárót szilárd burkolattal kell ellátni és minél nagyobb a felület, annál több pénzt égetünk el. Az sem utolsó szempont, hogy egy téli reggelen senki nem szeretné indulás előtt több tíz négyzetméterről ellapátolni a havat. A garázs előtt célszerű annyi helyet hagyni, hogy ott is megállhassunk a kocsival, vagy éppen a hozzánk érkező vendégek használhassák ezt a helyet.

A garázs padlójának burkolatára is érdemes figyelni. Célszerű könnyen tisztítható burkolatot választani, ami nem szívja magába az esetleges olajfolyásokat, a betonnal ellentétben. A padló mindenképp középre lejtsen, ahová egy padlóösszefolyót helyezünk, így eső és havazás esetén az autóról elcsöpögő víz rögtön a csatornába folyik.