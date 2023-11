Emlékeztek még, amikor 2021-ben a NAV lecsapott egy vállalkozásra és a tulajdonostól elkobozták a krómzöld Lamborghini Aventadort? Volt ott még Porsche, Bentley és számos luxusverda, részletesen ki is veséztük a témát. Néhány napja pedig, egy teljesen más ügyben, de ismét nagyértékű autókat foglalt le a NAV egy bűnszervezet vezérének garázsából.

A NAV Facebook-bejegyzése az ügyről „A pénzügyőri akcióval érintett bűnszervezet számlagyárként működött. Az elkövetők 2021 nyarától összesen 472 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek. Jelentős értékű ingatlanok, luxusjárművek és hatalmas mennyiségű készpénz lefoglalásával, illetve zár alá vételével csaknem 1,2 milliárd forint összegű vagyont biztosítottak a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bűnszervezet végleges felszámolására szervezett akcióban. A 17 ingatlan és 8 gépkocsi mellett a félmilliárd forint értékű készpénz és a zárolt céges számlapénzek is az okozott vagyoni hátrány megtérülését szolgálják. A bűncselekmény-sorozat megszakítására és a bűnszervezet felszámolására szervezett akcióban egyszerre 30 helyszínen, mintegy 100 pénzügyőr nyomozó és járőr csapott le.”

A Nemzeti Adóhatóság felvételén látható, hogy a garázsból elvisznek egy Keyvany bodykittel ellátott Ferrari F8 Tributót és egy fehér Lamborghini Urust. Az F8 csomagtartójában még volt némi meglepetés is egy sparos papírszatyorban: 1,1 millió euró. Ez átszámítva 420 millió forint, amelyből kijönne még egy ugyanilyen egyedi Ferrari. Állítólag Keyvany összesen 20 ilyen modellt készített.

A Ferrariban 3,9 literes, 721 lóerős V8-as motor duruzsol. Az F8 jelzés a Ferrari szóra és a hengerszámára utal, ahogy a korábbi orrmotoros testvér, az F12 esetében is. A Tributo pedig azt jelenti, hogy „tisztelgés”. Álló helyzetből 2,9 másodperc alatt gyorsulás százra, 200 km/órára pedig elég 7,8 másodperc, végsebessége 340 km/óra. Állítólag ebből az F8-változatból mindössze 20 darab készült.

A másik autó, ami trélerre került, a 2017-ben bemutatott Lamborghini Urus egyik példánya, az olasz márka első SUV modellje. Az ötajtós, összkerékhajtású luxusautó a Volkswagen-csoport MLB-platformjára épült, csakúgy, mint például az Audi Q8, a Bentley Bentayga vagy a Volkswagen Touareg. Az Urus orrába egy 4,0 literes, ikerturbós V8-as hajtáslánc került, amihez nyolcfokozatú, automata sebességváltó párosult.

A 650 lóerős szabadidőjármű akár 305 km/órával is képes hasítani, a 0-100-as sprintet pedig 3,6 másodperc alatt teljesíti, de 12,8 másodperc alatt a 200 km/órát is eléri a mutató. Urusból a hazai használtautó-piacon is van néhány eladó példány, áruk 100-120 millió forint között mozog.