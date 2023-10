Csak azért lopta el egy nő autóját egy amerikai tolvajbanda, hogy némi haszon reményében eladhassa. Ennek érdekében annak tagjai még arra is hajlandóak voltak, hogy helyre pofozzák, mielőtt feladják a hirdetést a Facebook Marketplace-en – írja a Fox 13 News riportja alapján a Jalopnik.

A térfigyelő kamerák felvételein az látható, ahogyan két jármű állt meg a tulajdonos, Samantha McCray házánál, majd az egyik tolvaj pillanatok alatt elhajtott a kiszemelt autóval, miután betörte annak az ablakát. McCray 24 órán belül arról szerzett tudomást, hogy az elkövetők kicserélték a betört üveget, újraprogramozták az autó kulcsait, az interneten pedig sikeresen és gyorsan el is adták a Nissan Maximáját.

McCray azonban hiába értesítette a hatóságokat, épp miattuk gyűlt meg a baja azzal, hogy visszaszerezze az autóját. Azt ugyanis – a rendőrség korábbi tájékoztatása ellenére – nem a kijelölt telephelyen tárolták, mivel az már megtelt lefoglalt kocsikkal, helyette egy autómentő-vállalat udvarán porosodott, erről pedig nem is értesítették.

Emiatt a nőnek nagyjából 300 dolláros, átszámítva több mint 100 ezer forintos tárolási díjat kellett kifizetnie. Arról a beszámoló nem tesz említést, hogy a tetteseket elkapták-e, így a további sorsukról sincs információ.

Hiába megbízható, ha ritka, mint a fehér holló?

Essen néhány szó a típusról is: épp egy 43 éven és nyolc generáción át ívelő történet zárult le azzal, hogy a Nissan befejezte az idén a Maxima gyártását. A családi szedán sokáig a japán márka zászlóshajójának számított, még akkor is, ha inkább – nekünk – távoli piacokon, Észak-Amerikában, Kínában, valamint a Közép-Keleten forgalmazták.

Ennek ellenére kisebb példányban az európai, de még a hazai utakon is előfordul, az ezredforduló körüli darabokat jó áron elérhetőeknek és megbízhatóaknak tartják. Más kérdés, hogy nem találni belőle a használtautó-piac akármelyik sarkában, amit jól mutat, hogy a típusról készült tesztünk írásakor is csupán öt példányt kínáltak a Használtautó.hu-n, most pedig egyet sem.

