Teljesen összeroncsolódott egy Toyota Land Cruiser karosszériája egy közelmúltbéli balesetben. Tulajdonosa azonban ennek ellenére a saját lábán juttatta el a legközelebb márkaszervizig a pick-upot, minden elképzelést felülmúlva a típus messze földön híres strapabíróságáról.

Mivel szinte a felismerhetetlenségig megnyúzta a borulás az autót, csak következtetni lehet arra, hogy a Land Cruise 70-es sorozatának szimpla kabinos pick-upjáról van szó. Az szintén megfejtésre vár, milyen akrobatamutatványokkal préselte be magát a sofőr az összegyűrődött fülkébe, aminek az elejéből és a hátuljából sem maradt sok.

Rendhagyó módon még az is kiderült, mi vezetett az ijesztően viharvert állapotokhoz: a Carscoops ugyanis utolérte a videót feltöltő Khalid Al Ajmit, aki elmondta, hogy tulajdonosa a szaúd-arábiai hegyvidékekben kirándult, amikor lezuhant az egyik hegy tetejéről a Land Cruiserrel. Többször is megfordult a tengelye körül a borulás során a pick-up, és miután földet ért, az illető konstatálta, hogy nemcsak megúszta súlyosabb sérülések nélkül a bukást, de a technika is működőképes maradt.

Emiatt pedig még arra is van esély, hogy megmentik a Toyotát, habár a legtöbben az utolsó kenetet feladva rá jelentenék ki, hogy totálkár – gazdasági értelemben pláne. Márpedig amennyiben a váz, a motor és a felfüggesztés javítható, még ha sok munkával is, de helyreállítható a pick-up, ami annak köszönheti, hogy saját lábon döcögött el a szervizig, hogy a létraváz alátámasztása szinte alig sérült.

Maga a Land Cruiser már 1951 óta része a hétköznapjainknak, míg a szóban forgó szériát 1984 óta gyártja szinte változatlan formában a Toyota. Jól mutatja, mennyire ragaszkodnak a koncepcióhoz, hogy néhány finomhangolástól eltekintve komolyabb vérfrissítésre nemigen volt példa.

Al Ajmi korábban egy másik hasonlóan bizarr felvételt is megosztott az Instagram-oldalán, arról, ahogyan egy Lexus LX-et mentettek ki a tengerből: