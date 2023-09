Határozatlan ideig 111 jármű tulajdonosa marad autó nélkül, amíg a mérnökök kiderítik, mi miatt omlott be egy floridai kórház parkolóháza szeptember 13-án, szerdán – tudósított a szerencsétlenségről a WJXT 4, amit a Jalopnik szúrt ki.

Egyelőre csak sejteni lehet, mi vezethetett a létesítmény részleges összeomlásához. Egy, a csatorna által megszólaltatott igazságügyi szakértő-mérnök szerint vízkár mellett többek között szerkezeti túlterhelés is okozhatta a balesetet, de az sem kizárt, hogy eleve rosszul tervezték meg a szerkezetet, azaz például a tervekhez képest alulméretezték a betonacélt.

Személyi sérülés nem történt, azonban a kórházat, illetve annak környékét evakuálták, az épületet ugyanis annak ellenére nem ítélték biztonságosnak, hogy annak legfelső szintjén történt az incidens. Félő ugyanis, hogy tovább romlik az állapota, rosszabb esetben pedig a szomszédos építményekben is kárt tehet. Emiatt nem léphetnek be az autók tulajdonosai – köztük kórházi dolgozók és betegek – az érintett területre, a hatóságok pedig drónok segítségével azonosítják be az épületben rekedt autókat, hogy értesíthessék tulajdonosaikat.

Még az sem világos, ki a hibás a történtekért, illetve kiknek kell kártalanítaniuk az autók tulajdonosait. A kórház egyelőre nem vállalja a felelősséget, míg a kivitelező szerint a projekt befejezése után az épület tulajdonosa a felelős mindenért. Abban a városvezetés is egyetértett, hogy az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az épület karbantartásáról és a szükséges biztonsági ellenőrzések elvégzéséről.

A kórház képviselőjét is kereste a WJXT 4, azonban a vizsgálat lezárásáig nem hajlandó nyilatkozni.