Annak ellenére, hogy már évekkel ezelőtt elkezdte befúrni magát a köztudatba, továbbra is távoli célnak tűnik a teljesen önvezető autók kizárólagos térnyerése. A technológia kezdeti fázisú, gyerekcipőben való bukdácsolásának különböző stációiról már több cikk született a Vezessen, a közelmúltban pedig az bizonyosodott be, hogy a(z egyelőre) félönvezető autókat is bőven érik még meglepetések az utakon.

Jacksonville-ben (USA), az I-95-ös autópálya floridai szakaszán egy hibásan felfestett sárga terelővonal okozott fennakadást, ami ugyanúgy néz ki, mint a tengerentúli kontinensen a forgalmi sávokat az azoktól elzárt területtől, illetve a leállósávtól elkülönítő záróvonal. A WJXT 4 riportja alapján azt írja a Jalopnik, a rejtélyes sárga vonal bő 30 kilométeren át zavarta össze időnként a vezetéstámogató rendszereket.

Példaként egy Subaru Crosstreket hoztak fel, ami hét alkalommal figyelmeztette sávelhagyásra annak vezetőjét, majd megpróbálta teljesen átvenni az irányítást az autó felett, függetlenül attól, hogy az úti célnak megfelelő irányba halad-e így, vagy sem.

A floridai Közlekedési Hatóság tájékoztatása szerint eddig egyetlen vállalat sem emelt panaszt a sárga vonal miatt. Ennek ellenére igyekeznek mielőbb elhárítani a problémát, ideiglenes megoldásként pedig utcaseprő gépeket vetettek be: azok a drótkeféikkel az érintett útszakaszon próbálják a lehető leghatékonyabban fellazítani a sárga festéket.

Bár néhány járművezetőt megizzasztott, balesetet nem okozott a sárga felfestés.