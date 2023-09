Néhány hete mutatta be a Tesla a frissített Tesla 3 szedánt, amely valamivel alacsonyabb, hosszabb és keskenyebb lett elődjénél, ezzel együtt pedig a tömege is csökkent. Rengeteg új funkciót kapott a legolcsóbb Tesla, azoban a legszembetűnőbb dolog, hogy eltüntek a bajuszkapcsolók a kormány mellől. Igen, az indexkar is.

Az indexlámpák aktiválására szolgáló kapcsolók a kormány bal oldalára költöztek, és hasonlóan működnek majd, mint a motorokon. Ez azonban sokaknál kiverte a biztosítékot, és már most eldöntötték, nem fognak vásárolni az új modellből, csak az index miatt. Plusz az elindulás és a hátramenethez az új Model 3-ben az autó érintőképernyőjét kell babrálni.

Sokan hülyeségnek tartják az indexkar száműzését, például amikor a kormány nem egyenes szögben áll, sokkal nehezebb megtalálni az irányjelzőgombokat, és itt a körforgalmat hozták fel sokan konkrét példának. Az indexkar mindig ugyanott volt egy ilyen manővernél, fixen.

Az alábbi videóban 3:30-tól remekül látható, hogy nincs indexkar, és mi van helyette: