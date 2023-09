2017 végén kezdték meg a Lamborghini luxus-SUV-ja, az Urus gyártását, amivel nagy fába vágta a fejszéjét a márka, hiszen korábban bivalyerős sportautóiról volt ismert. Az Urust – ami „különc” mivolta ellenére nagy népszerűségnek örvend – sikerült valakinek ennél is jobban megbolondítani, ráadásul egy harmadik tengellyel.

Azt homály fedi, hogy az ötödik, illetve a hatodik kereket hajtja-e a motor, vagy kizárólag a drasztikus megjelenésben van számottevő tevő szerepe, de az biztos, hogy a harmadik tengely kedvéért komoly bátorsággal nyúltak bele a karosszériába, amit az elnyújtott tetővonal és a szokottnál jóval tömzsibb D oszlop is igazol. A Brabus-féle hatkerekű pick-uppal, illetve a kínai Great Wall Motors idén bemutatott új modelljével ellentétben ebből a projektből a befejezetlenség is sugárzik, mivel az utólag betoldott karosszériaelem színben még csak nem is illeszkedik az autó többi részéhez.

Tehát már nem akkora újdonság egy hatkerekű monstrum, ám jelen esetben aligha törekedtek a praktikusságra és a technikai részletek tökéletességére, többek között arra, hogy a fordulóköre ne legyen lényegesen nagyobb a korábbinál, de valószínű az is, hogy a többletsúly miatt a gyorsulása már meghaladja a négy másodpercet. A célját azonban így is elérte: az eredmény, figyelemfelkeltőé vált

Tudvalevő a Lamborghini Urusról, hogy 4,0 literes, biturbós, V8-as benzinmotorral szerelik, amiből a megszokott, négykerekes felállásban 650 lóerő facsarható ki, ami mellé 850 Nm-es nyomaték párosul. A közel öt évvel később bemutatott, egyben sportosabb Urus Performante motorháztetője alatt már 666 lóerő lakozik. Teljesítményét nyolcfokozatú, automata váltó továbbítja a két tengelyre.