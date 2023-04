Számos gyártó várta már az idei Sanghaji Autószalont, hogy a nyilvánosság elé tárhassa újdonságait, ám túlzás nélkül kijelenthető, a Great Wall Motors ellopta a showt az eseményen. A kínai gyártó hazai kiállításán a Cannon CyberP!ckup 6×6-ról rántotta le a leplet, és ahogy a neve is mutatja, összkerékhajtásra is képes, ráadásul nem kettő, hanem rögtön három tengelyen is.

A tengelyek, illetve kerekek számán kívül a kerekek mérete is figyelemreméltó a Shanhai Cannonra alapuló modell esetében: a 18 colos tárcsákra 33 colos, Cooper Discoverer AT3 típusú off-road abroncsokat erősítettek. Mindennek köszönhetően sokkal nagyobb a teherbírása, de a kínaiak dobása a nitrogén üzemű lengéscsillapítókkal, valamint az öt, elektronikus vezérlésű differenciálzárművel is kilóg a sorból.

👏 #ShanhaiPOER HEV&PHEV are bringing the house down at #AutoShanghai2023! Stylish with no compromises on strength or safety, they set a new standard for new energy pick-ups.#newGWMnewEnergy #GreenerHigherSafer pic.twitter.com/wHPxZwF6Ou — GreatWallMotor (@GWMGlobal) April 19, 2023

Még csak azt sem lehetne mondani a különc sárdagasztóra, hogy környezetszennyező. Azt ugyanis úgy fejlesztették ki, hogy kialakítása ne csak benzinmotorokkal, illetve konnektoros hibridhajtással legyen kompatibilis, hanem úgy, hogy a hidrogén-üzemanyagcellás és a tisztán elektromos hajtásrendszer elhelyezése se legyen gond. Jelen esetben egy plug-in hibrid kivitel debütált, melyben egy 3,0 literes, V6-os benzinmotort kombináltak elektromos motorral, a rendszerteljesítmény 510 lóerő. Maximális forgatónyomatéka 750 Nm, miközben az akkumulátorcsomagról annyi derült ki, hogy egy töltéssel 50 kilométernyi hatótávhoz elegendő elektromos rásegítést biztosít.

Great Wall CYBERP!CKUP unveiled on the #ShanghaiAutoShow. The CYBERP!CKUP is a brilliant name. It is a massive 6×6 pickup truck, the flagship of Great Wall's Canon (炮) series (aka Poer series, aka Pao series). The CYBERP!CKUP is based on the new "Great Wall 6×6 super off-road… pic.twitter.com/85GVsT4WZW — Tycho de Feijter (@TychodeFeijter) April 18, 2023

A szaksajtóban a Great Wall Motors bemutatóját máris úgy értelmezik, mint a kínaiak felől egy csattanós választ a Mercedes-Benz G-osztályának szintén háromtengelyű modellére – ha pedig a hasonlóságot nézzük, van is némi igazság a párhuzamban. Kínai hírügynökségi értesülések szerint ráadásul ennek a fele sem tréfa, rövidesen a típus gyártását is megkezdik.