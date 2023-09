Niki Lauda 1976-ban történt emlékezetes balesete alapjaiban változtatta meg a Német Nagydíj jövőjét a Forma-1-ben, a nürburgi pálya egy részét ugyanis át kellett építeni. Miután végeztek a munkálatokkal, 1984-ben adták át a Nürburgring Grand Prix-változatát, amit a királykategória utoljára három évvel ezelőtt használt – igaz, az akkori Eifel Nagydíj a koronavírus hathatós közreműködésével került a versenynaptárba, azt megelőzően ugyanis 2013 óta nem rendeztek versenyt a legendás aszfaltcsíkon.

A „Forma-1-kompatibilissé” vált pálya felavatása a Mercedes-Benznek is kapóra jött, mert bár különösebb probléma nem volt a stuttgarti márka reputációjával, a vevők a sportlimuzinjai után mégsem kapkodtak. Ebből kifolyólag összesen húsz darab 190E lepte el a Nürburgringet, a rendhagyó versenyen pedig olyan hírességek álltak rajthoz, mint Lauda, Alain Prost vagy Ayrton Senna. Az osztrák végül másodikként ért célba.

Szeptemberben pedig ismételten kalapács alá kerül az a Mercedes, amivel egykoron Lauda versenyzett. Magáról a 190E-ről már írt korábban a Vezess, de ha valami, egy ilyen klasszikus megér egy újabb misét. 2,3 literes, 16 szelepes motorja a Cosworth érdeme volt; a 185 lóerős teljesítményéhez 236 Nm-es forgatónyomaték társult. 0-ról 100-ra kevesebb mint 8 másodperc alatt gyorsult, de a sebességmérő mutatója akár 230 km/óráig is felkúszott.

A képre kattintva galéria nyílik:

Ez a Mercedes közel 200 millióért is jó vétel lehet 1 /13 Fotó: RM Sotheby's Fotó: RM Sotheby's Fotó megosztása: 2 /13 Fotó: RM Sotheby's Fotó: RM Sotheby's Fotó megosztása: 3 /13 Fotó: RM Sotheby's Fotó: RM Sotheby's Fotó megosztása: 5 /13 Fotó: RM Sotheby's Fotó: RM Sotheby's Fotó megosztása: 6 /13 Fotó: RM Sotheby's Fotó: RM Sotheby's Fotó megosztása: 7 /13 Fotó: RM Sotheby's Fotó: RM Sotheby's Fotó megosztása: 9 /13 Fotó: RM Sotheby's Fotó: RM Sotheby's Fotó megosztása: 10 /13 Fotó: RM Sotheby's Fotó: RM Sotheby's Fotó megosztása: 11 /13 Fotó: RM Sotheby's Fotó: RM Sotheby's Fotó megosztása: 13 /13 Fotó: RM Sotheby's Fotó: RM Sotheby's Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A motor mellett viszont a felfüggesztést és az első fékeket is átdolgozták, továbbá új kipufogórendszert kapott a 190E. Az egyébként is tartalmas utasterét igyekezték – a versenyzés veszélyes természetéhez igazodva – minél biztonságosabbá tenni, így hatpontos biztonsági övvel ellátott Recaro versenyülésekkel, bukóketrecet csavaroztak bele, valamint tűzoltókészülékkel is felszerelték.

Évekkel ezelőtti becslések alapján 50 millió forintra saccolták a Lauda-féle, 18-as rajtszámú Mercedes értékét, az RM Sotheby’s svájci árverésén ennél már lényegesen magasabb, 400-500 ezer svájci frankos, azaz 163-204 millió forint körüli leütési árra számítanak. Kiugróan magas árában bizonyára szerepet játszik, hogy ugyan húsz – papíron ráadásul 21 – Mercedest is felkészítettek a futamra, később a legtöbbet visszaállították eredeti állapotába, Laudáét és Sennáét kivéve. Sőt: Senna autója a márka múzeumában díszeleg, így az osztrák által használt darab az egyetlen, ami magántulajdonban van.

F1-es pályafutása során összesen háromszor – 1975-ben, 1977-ben, illetve 1984-ben – nyerte meg a világbajnokságot Niki Lauda, aki versenyzői karrierje után menedzseri, csapatvezetői pozícióban a Ferrarinál és a Jaguarnál is felbukkant. A 2019-es halálát megelőző években a Mercedes egyik elnökeként többek között Lewis Hamilton leigazolásában is kulcsszerepet játszott, amit követően a brit hatszor ért fel a csúcsra a brackley-i együttessel.