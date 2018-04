1984-ben avatták fel a Nürburgringet és ennek örömére különleges versenyt hoztak össze a szervezők. Fogtak egy nagy halom Mercedes-Benz 190E 2.3-16-ot és beleültették a komplett Forma-1-es mezőnyt. Az autókon nem sok változtatást hajtottak végre, módosítottak a futóműveiken, hogy alkalmasabb legyen a versenypályára, bukócsövet és kagylóüléseket szereltek az autókba. Már a közönség is nagyon várta ezt az eseményt, hiszen azonos autókkal indulva hamar kiderül, hogy ki milyen pilóta.

Egyesek szerint ezen a versenyen bizonyította be igazán tehetségét Ayrton Senna, aki meg is nyerte a 190E-kkel teli futamot és ezzel sokak szemében minden idők legjobb pilótájává nőtte ki magát. Ezen a versenyen Niki Lauda a 18-as rajtszámú autóval indult és a második helyen futott be.

A Mercedes-Benz 190E 2.3-16-os motorját a Cosworth vette kezelésbe. Talán nem meglepő, hogy az erőforrás 2,3 literes, négyhengeres, melynek teljesítménye 6200-as fordulatnál 185 lóerő. Maximális nyomatéka 236 Nm 4500-nál és akár 7000-ig is szívesen forog. Álló helyzetből 100-as tempóra kevesebb mint 8 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége 230 km/óra.

A legendás 190E tökéletesen eredeti állapotban van, éppen úgy, ahogyan Lauda kiszállt belőle 1984-ben. Értékét nehéz megtippelni, de olyan 50 millió forint környéki összeget várnak érte.