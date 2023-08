A General Motors termékeiben évek óta ott van a kék OnStar gomb, amely a legkülönfélébb helyzetekben nyújthat segítséget. Amíg a hazai Opelhez elérhető volt az újdonság, mi is kipróbáltuk. Akkor Londonból érkezett a segítség egy diszpécser segítségével.

Az Opel azóta a Stellantis csoport tagja, az OnStar rendszerét leváltották, de a General Motorsnál még elérhető, viszont sokat változott a szolgáltatás. Talán sokan észre sem vették, hogy már nem élő ember jelentkezik be a vonal végén, hanem egy mesterséges intelligencia, amit a Google Dialogflow működtet.

2022 óta a GM OnStar interaktív virtuális asszisztense (IVA) az elsődleges kapcsolattartó, a gomb megnyomása után. A bevezetése óta több mint 1 millió lekérdezést kapott az amerikai és kanadai ügyfelektől, és a válaszok mindegyikét a Google mesterséges intelligenciája adta.

“Szoftverekre alapozott irányvonalunkkal gyorsabb, meggyőzőbb szolgáltatást tudunk nyújtani az ügyfeleinknek, miközben az egész GM cégcsoport hatékonyságát is növeljük” – mondta Mike Abbott, a GM szoftverekért és szolgáltatásokért felelős ügyvezető alelnöke.

A General Motors OnStar fedélzeti biztonsági rendszerével le lehet állítani az autót távolról is, műholdas kapcsolat segítségével. Ilyenkor a vezetőt a jármű a műszerfalán írásban, illetve az operátoron keresztül hanggal is figyelmeztetik, hogy a motor leáll. A fék és a kormány viszont továbbra is működőképes marad, így mást nemigen tehet, mint megáll.