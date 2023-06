A michigani rendőrség drámai fedélzeti kamerás felvételein egy 2017-es Buick Encore látható, ahogy bizonytalanul, veszélyesen halad a helyi autópályán. Első pillantásra úgy tűnik, mintha egy ittas, beteg, rosszléttel küzdő sofőr tipikus esete lenne, aki kontrollálatlanul cikázik az úton.

A rendőrség szerint azonban a volán mögött ülő személytől a hivatalos iratokat is hiába kérték, a szóban forgó vezető ugyanis egy 10 éves srác volt.

Szerencsére ebben a rövid autós üldözésben senki sem lövöldözik vagy hal meg, az üldöző rendfenntartóknak végül a technika segített az ügy lezárásában.

“A járőr körülbelül egy mérföldön át a gyanúsított mögött volt, bekapcsolt fényekkel és szirénákkal, miközben az OnStar leállította a Buickot, lehetővé téve a biztonságos megállást. Szerencsére senki sem sérült meg ebben az incidensben” – áll a michigani állami rendőrség Twitter-bejegyzésében.

The Trooper was behind the suspect for about a mile with lights & sirens activated while OnStar disabled the Buick, allowing for a safe stop. Thankfully, nobody was injured in this incident. Note: there is no sound in this video. pic.twitter.com/nqSwdpm4eI