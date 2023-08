A megállított járművezető szempontjából is váratlan fordulatot vett egy rendőri intézkedés az Egyesült Államokban. Elterjedt a TikTokon egy felvétel arról, ahogy egy michigani rendőr rendhagyó módját választotta annak, hogy felhívja a 18 éves sofőr figyelmét a szabálytalanságra: nemes egyszerűséggel elfenekelte.

Az esetet felgöngyölítő FOX 2 beszámolójából kiderült, hogy a 18 éves fiút detroiti Woodward Dream Cruise éves szinten megrendezésre kerülő autós eseményen vétett az előírások ellen azzal, hogy elkezdett gumit égetni egy pick-up volánja mögött. Ezt szúrta ki egy ott tartózkodó rendőr, aki ezután a kezét a motorháztetőre tette, és arra kérte a tinédzsert, hogy szálljon ki a járműből.

Zack Walker először azt hitte, hogy a háta mögé kell tennie a kezeit. „Szóval a hátam mögé tettem a kezeimet, erre azt mondta, hogy nem, hajoljak le” – emlékezett vissza a történtekre a fiú, aki néhány barátjával látogatott ki az eseményre. Elmondása szerint eleinte nem is tervezett gumit égetni, de aztán meggondolta magát. „A legtöbb embernek nemet mondtam, de aztán egy srác rám helyezte a kortárs nyomást, és utána úgy voltam vele, oké, csinálom egy kicsit” – magyarázta a jelenet előzményeit.

Walker hozzátette, olyan családban nőtt fel, ahol azért fenekelték el, ha rosszul csinált valamit, és ezt most is így fogta fel. Bár a helyszínen tartózkodó tömeg nevetésben tört ki, a közösségi médiában már megosztotta az embereket, noha azt a tinédzser is elismerte, hogy bármennyire is kínosan hatottak a történtek, még mindig jobban járt, mintha megbírságolták volna.

A videó azóta az Oakland megyei seriffhivatal látókörébe került, melynek kötelékében a felvételen látható egyenruhás tartalékos rendőrként dolgozik. A szóvivő tájékoztatása szerint egyelőre vizsgálják, hogy a rendőr maradhat-e az állományban.

Bár a hazai gyakorlatban kétségkívül példátlan a szabályok hasonló módon történő betartatása, Magyarországon sem feltétlenül csak a pénzbírságot és az előéleti büntetőpontokat fedi le a lehetséges szankciók tárháza. Például szóbeli figyelmeztetésben is részesíthetik a hatóságok az illetőt. A szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról, illetve nyilvántartási rendszerről szóló törvény 100./A. paragrafusa ugyanis kimondja:

helyszíni intézkedés során a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy a szabálysértés elkövetését elismerő személlyel szemben szóbeli figyelmeztetést alkalmazhat, ha az elkövetett cselekmény oly csekély mértékben veszélyes a társadalomra, hogy még a helyszíni bírság kiszabása is szükségtelen.