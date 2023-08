Ezt a szörnyet az sem vágja hanyatt, ha nagy a család

Sárdagasztó, aminek tíz fő sem akadály, és közben a motorjában is van kraft? Létezik. Legalábbis most már: a MegaRexx csapata ugyanis újragondolta a Ford F-250-et – az amerikai F-szériás pick-upjáról amit röviden tudni érdemes: már 1998 óta a köztudatban van, és épp az idén kezdték el gyártani a legújabb, ötödik generációját.

Habár a 25. évfordulóját tehát most ünneplő platós terepjáró legújabb változatába már 7,3 literes V8-as Godzilla-motor került, az egyedi terepjárókra specializálódott vállalat elgondolása a szintén nyolchengeres, de „csak” 6,7 literes Power Stroke-hajtáslánccal sem mondható életképtelennek. Az SVN Custom alapját még a 2022-es modell hosszú tengelytávú változata adja, melynek platóját beáldozva lényegesen sikerült bővíteni az utastér méretét, amibe így nemcsak egy harmadik, de egy negyedik üléssor is befért.

Megér egy gondolatot az ülések elosztása is, mivel az meglehetősen eltér a megszokottól: elöl két, mögötte másik három ülés található, aztán a harmadik sorban ismét kettő, az utolsóban pedig három összecsukható ülés kapott helyet – ez utóbbiak egy Ford Expeditionből származnak.

Egy sor technikai jellegű módosításra is sor került, ezek részeként többek között új lengéscsillapítókat és rugókat is kapott. Köszönhetően annak, hogy megemelték az (immár ex-)F-250 hasmagasságát, javultak a terepjáró menetképességei – legalábbis a MegaRexx állítása szerint. A 20 colos alumíniumfelnikre 46 hüvelykes Michelin XZL terepgumikat húztak, de a két lökhárító mellett részlegesen a Ford teljes hátsó részét is átrajzolták.

Az egyetlen, ami lényegében érintetlen maradt, a motor: a 6,7 literes erőforrás így továbbra is 475 lóerőt ad le, amihez 1423 Nm-es maximális nyomaték társul. A motor teljesítményét tízfokozatú automata sebességváltó juttatja el a négy kerékhez.

A megvadított nagycsaládos terepjárónak persze megkérik az árát, ami jelenleg 195 ezer dollárra, vagyis közel 70 millió forintra rúg. Ezért az összegért cserébe az SVN Custom vezetéssegítő rendszerekben sem szenved hiányt – például a tolatóradarral és -kamerával és a holttérfigyelővel –, de szintén a felszereltség részét képezi a kulcs nélküli indítás, valamint a Ford Sync 3 szoftverével felvértezett, 8 colos átmérőjű infotainment rendszer.

Az már más kérdés, hogy a nálunk ismert B-s jogosítvánnyal nem vezethető, hiszen az maximum 9 főig felel meg.

