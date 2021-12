Amerika legszívósabb terepjárónak tartják a Ford F-250-et, de nemcsak ezért szeretik az emberek, hanem például amiatt is, hogy sokféleképpen megállja a helyét, többek között parti-tereplimuzinként is. Ezt a 2016-os példányt kifejezetten erre a célra alakították át, aminek révén már hat ajtaja, osztott hátsó ajtós csomagtere van, és ami ennél is fontosabb, hogy 11-en férnek el benne, ami már elég jó alap egy kiadós bulizáshoz.

A 22 colos gumik, illetve az egész autó még hátulról nézve is tekintélyt parancsoló. – A képre kattintva galéria nyílik!

Amellett, hogy észrevehetően megnyújtották az F-250 hosszát, kiszélesített sárvédőket, egyedi küszöböket, színezett üveget kapott, míg a nagyobb akadályokkal öthüvelykes ICON felfüggesztésemelőjének és a 22 colos Nitto Ridge Grappler gumiknak köszönhetően birkózik meg. Belterét a bőrkárpitozás és a King Ranch csomag határozza meg: az alapfelszereltség része a háromzónás klímaberendezés, illetve a mulitmédiás rendszer, nyolc mélynyomó hangszóróval.

6,7 literes, V8-as turbódízel motorja 440 lóerővel hajtja meg az óriási Fordot, a maximális forgatónyomatéka pedig 1166 Nm. Jelenlegi tulajdonosa szerint apróbb hibák, kőfelverődések találhatóak a karosszérián, illetve néhol az ülések bőrkárpitja is kikopott, ám az órájában még 130 ezer kilométer sincs.

Mindezek ellenére egyedisége miatt sokat érhet, a Cars & Bids oldalán 60 100 dollárért, azaz közel 20 millió forintért juthat hozzá bárki a tereplimuzinhoz.