A gondos gazda a figyelmes, kímélő vezetés és a rendszeres karbantartás mellett álltában is óvja autóját, ha nincs garázs, akár autóponyvával, ami a nap sugaraitól ugyanúgy véd, mint az esőtől, hótól, a növényi hulladéktól és a madárpiszoktól. Ilyesmit 6-10 Ft között is találni már, de 30 ezres kerettel végképp biztosan minőségi darab kerülhet a négykerekűre.

Bár gyanítjuk, hogy akinek Porschére, Ferrarira, Lamborghinire vagy egyéb, akár még egzotikusabb sportkocsira futja, garázsa is van, de úgy tűnik, azon a szinten is van igény (beltéri) ponyvára, a piaci rést pedig igyekszik is kitölteni egy olasz cég, a Goodwool.

A milánói központú vállalkozás ponyvái állításuk szerint az iparágban egyedüliként merinói gyapjú felhasználásával készült, minőségi textilből vannak, így a porvédelem, a vízállóság, a hőszigetelés legmagasabb szintjét nyújtják.

A Goodwool-ponyvákat 3D-s szkennelési és tervezési eljárásokkal szabják az adott modellekre, ráadásul a megrendelők több mint 200 szín közül válogathatnak – akár többet is, mintákat kialakítva –, sőt, nyomtatott motívum is kerülhet a termékre.

A cég a lenyűgöző autós drótszobrairól ismert Benedict Radcliffe-fel és az Alfa Romeóval is partnerséget kötött, de természetesen gyakorlatilag bármely gyártó bármilyen modelljére képes ponyvát gyártani.

Nyilván elsősorban a prémium-, luxus- és szuper/hipersportkocsik tartoznak a profiljukba, hiszen a készleten lévő, egyrétegű, egyszerűbb modelljeik (SKIN) is 1500 euróba (575 ezer Ft) kerülnek, az ugyanilyen jellegű, de egyedi megrendelésre készült darabokért (EVO) 1800 eurót (690 ezer Ft) kérnek, míg a csúcsváltozat, a kétrétegű, „végtelenül” variálható színű-mintázatú ATELIER darbja 3800 eurót, azaz 1,46 millió forintot kóstál.