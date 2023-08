Elfeledettnek hitt versenyautót támasztottak fel, évtizedeket kellett várni rá

Izgalmasabbnál izgalmasabb motorsport-projektekbe fogott bele a Lotus, amikor az 1970-es években kénytelen volt mindent a Forma-1 alá rendelni, ahogyan azt most az Audi is teszi, készülve a márka 2026-os érkezésére. Az áldozat nem volt hiábavaló, mert amellett, hogy Colin Chapmanből a korábbinál is nagyobb legendát faragott, és sikerült új löketet adni a brit gyári csapatnak, Jochen Rindt posztumusz sikerével, illetve Emerson Fittipaldi, majd Mario Andretti világbajnoki címével.

Többek között ennek áldozatául esett a Type 66: a projekt szintén Chapman nevéhez köthető, amivel az volt a célja, hogy a gyártó csatlakozzon az észak-amerikai Can-Am szériához, ám a McLarennel vizionáltak küzdelmek nem jutottak tovább a tervezőasztalnál. Ezt a hiányt kívánja most pótolni a Lotus az új Type 66-os bemutatásával, aminek a márka 75. évfordulója is kézenfekvő apropót ad.

Nézd meg a képre kattintva a Lotus régi-új versenyautóját:

Mostani húzásával az volt a Lotus célja, hogy prezentálja akkori korszakot, de lényeges különbség, hogy a limitált szériás modell teljesítménye megegyezik a mai GT3-as versenyautókéval. Végleges értékeket egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de az elképzelés szerint a mindössze tíz példányban készülő Type 66 tolórudas V8-as motorja 830 lóerős teljesítményre lesz képes 8800-as fordulatszámon, míg a maximális, 746 Nm-es forgatónyomatékát 7400-es percenkénti fordulat mellett adja le.

Az időutazást a modern kor technológiai vívmányaival keresztezték, így a vintage végeredmény képében az előző évezredet szimbolizáló külső elektromos szervokormányt, ABS-rendszert, szekvenciális versenyváltót és többtárcsás kuplungot rejt – azaz olyanokat, amik az előző évezredben még nem tartoztak a versenyzéshez.

Az eredeti, 1:4-es, illetve 1:10-es méretarányú tervrajzokat még Colin Chapman fia, Clive készítette, azokat a Type 66 újjáélesztéséhez a Russell Carr vezette tervezési csapat digitalizálta, továbbá készített azok alapján 3D-s rendereket. A Type 66 klasszikus dizájnjában és modern aerodinamikájában mindemellett még 1000 órányi folyadékdinamikai (CFD) szimulációs munka van.

Múltja és korlátozott elérhetősége pedig a piszkos anyagiakra is magyarázatot ad: a tíz darab Type 66-ért egyénként 1 millió fontot, azaz 448 millió forintot kérnek el.