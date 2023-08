Már júniusban beszámolt róla a Vezess, hogy egy komplett Ferrari-gyűjtemény kerül majd kalapács alá az RM Sotheby’s kanadai árverésén, miután a kollekció értékes darabjai hosszú éveken át porosodtak Amerikában – előbb egy pajtában, majd a 2004-es Charley hurrikán után pedig egy raktárban.

Tekintve, hogy mindegyik Ferrarinak megvan, illetve megvolt a maga története, nehéz kiemelni egyet, hiszen ahogyan azt az aukciósház is megjegyezte, „nem is gondolná a gyanútlan szemlélő, hogy az elveszett Ferrarik közül néhány a világ leghíresebb versenyein, így Le Mans-ban, a Targa Florión és a Mille Miglián is feltűnt”. Ez a leírás megkérdőjelezhetetlenül illik arra az 1954-es példányra is, amiből lényegében nem maradt több egy megtépázott fémkupacnál.

A Ferrari 500 Mondial Spider Series I. eredetileg a Pininfarina karosszériáját kapta meg, és miután megvásárolták, többek között a Mille Miglián is indították, amit a kategóriájában a negyedik helyen zárt, aztán – egy átépítést követően – a Targa Florión is rajthoz állt. Értékét eleve az egekbe tornázza a tény, hogy ebből a típusból mindössze 13 példányt építettek, csakhogy az 1960-as években balesetbe keveredett, és kiégett – ezzel magyarázható, miért néz ki ennyire viseltesen.

Állapota ellenére több mint 500 millió forintra becsülték a leütési árát, de a Kaliforniában rendezett aukción még ezt is sikerült túllicitálni: végül 1 millió 875 ezer dollárért kelt el, ami a mostani árfolyamon számítva több mint 659 millió forintnak felel meg – vette észre a CNN. „Akár további egymillió dollárba is kerülhet, hogy az autót visszaállítsák az ütközés előtti állapotba, és újra vezethető legyen” – idézte a lap Brian Raboldot, a klasszikus járművekre specializálódott Hagerty autóipari intelligenciáért felelős alelnökét.

A szakember hozzátette, az eladási ár ugyan nem ad sok teret arra, hogy új tulajdonosa komolyabb anyagi haszonnal pofozza helyre a közel 70 éves Ferrarit, de számára „nagyobb jutalom az lehet, hogy újszerű állapotba hozza ezt a történelmi autót, melynek rajongói így ismét hálásak lehetnének”.