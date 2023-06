Meglehetősen homályos annak a Ferrari-kollekciónak a története, ami az RM Sotheby’s augusztusi árverésén kerül majd kalapács alá Kanadában. Csupán annyit tudni róla, hogy a 20 autóból álló gyűjtemény eredetileg Floridában állt mozdulatlanul, egészen 1990 óta, ám az ottani pajtából később el kellett szállítani, miután az részben összedőlt a 2004-es Charley hurrikán pusztításának eredményeként.

Egyes darabok meg is sérültek a katasztrófában, de a történtek után az Egyesült Államokon belül máshol, egy biztonságos raktárban leltek új otthonra Indiana államában, ahol ugyancsak érintetlenül maradtak. A gyűjtemény kapcsán megjegyzi az RM Sotheby’s, hogy „soha nem is gondolná a gyanútlan szemlélő, hogy az elveszett Ferrarik közül néhány a világ leghíresebb versenyein, így Le Mans-ban, a Targa Florión és a Mille Miglián is feltűnt”, de olyan példány is akad, ami egykor királyi tulajdon volt.

Ez utóbbi egy 1956-os Ferrari 250 GT Coupé Speciale – a Pininfarina által gyártott olasz sportkocsit V. Mohamed marokkói király vásárolta meg. Szebb napokat is látott már, de amellett, hogy még az eredeti V12-es motor duruzsol benne, az aukciósház közleménye szerint „izgalmas restaurálási lehetőséget kínál”. Arra számítanak, hogy 1,5-2,1 millió euró közötti összegét fog gazdát cserélni, ami a mostani árfolyamon 550-775 millió forint közötti összegnek felel meg.

Állítólag az első „hosszú orrú” 275 GTB volt a másik, szintén árverésre bocsátott példány – ha minden igaz, az 1965-ös évjáratú Ferrari annak idején a Torinói Autószalonon mutatkozott be, egy évvel később pedig már a neves olasz versenyen, a Targa Florión vett részt. Úttörőszerű karaktere, ami az alacsony tömegű karosszéria-ötvözet mellett hat karburátort is rejt, csak tovább növeli az értékét, melyet 1,9-2,3 millió euróra, azaz alsó hangon 700 millió forintra becsülnek.

Talán ezeknél is érdekesebb lesz az az 1954-es Ferrari, amiből alig maradt több egy csavart, sok mindenre már nem használható fémdarabnál. Ugyanakkor az 500 Mondial Spider Series I. története más megvilágításba helyezi a roncs helyzetét: eredetileg a Pininfarina kasztniját kapta meg, és kifejezetten Franco Cortese, a Ferrari korábbi versenyzője számára vásárolta meg Franco Cornacchia, a Scuderia Guastalla igazgatója. Cortese rajthoz is állt vele még abban az évben a Mille Miglián, amit a kategóriájában negyedikként, míg az abszolút értékelésben a 14. helyen fejezett be. Az eseményt követően átépítették az autót, amit két évvel később a Targa Florión is indítottak. Mostani állapota ellenére akár 1,5 millió euróra is rúghat a leütési ára.

1978-ban pedig még az idén 100 éves Le Mans-i 24 órást is megjárta az akkor vadonatúj 512 BB Competizione. Gyárilag mindössze három darab készült belőle, amiket külön a 24 órás verseny kedvéért készítettek fel. A szóban forgó példán nem látta meg a kockás zászlót, de 19 óra alatt 232 kört is teljesített Jacques Guérin, Jean-Pierre Delaunay és Gregg Young hármasával. Ezt követően csak két magántulajdonosa volt, ezúttal az ára a 2,8 millió eurót, vagyis az egymilliárd forintot is meghaladhatja.

A rend kedvéért, viszont a teljesség igénye nélkül itt a teljes lista: