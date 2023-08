Amikor egy törvénytisztelő polgárnál betelik a pohár, és a hatóság sem segít a gyorshajtókkal szemben, akkor egyetlen eszközhöz nyúlhat. A hajszárítóhoz.

Ez az eszköz minden háztartásban fellelhető, és egy láthatósági mellénnyel kiegészítve a kézben tartva elég fura látvány ahhoz, hogy lassításra ösztönözze az autósokat. Erre jöttek rá bő húsz éve Ausztráliában.

A korabeli hírek szerint egyre több ember állt ki az utak mellé kezében hajszárítóval, hogy a túl gyorsan hajtó autósokat radarpisztolynak látszó tárggyal késztessék a sebességkorlátozások betartására.

Pár évvel később a Skócia észak-keleti részén található Hopeman nevű falu lakói kerültek be a hírekbe hajszárítós akciójukkal. A lakosok szerint nem ritkán 90 vagy 100 km/órás sebességgel is átsuhannak a falucskán, így maguk vették kezükbe a probléma megoldását. Magyarországon Székkutason másolták le a skót falu akcióját, hajszárítóval álltak az út mellé, mintha sebességmérést folytatnának.

A Délmagyar című újság által szervezett kísérlet bevált, a hajszárító miatt a sofőrök lassítottak. Azt hitték, traffipax. Mivel a helyiek sem hitték, hogy a hajszárítós trükk sokáig visszatartaná az autósokat, ezért néhány héten belül 4 nagy méretű táblát helyeznek ki.

A hetvenes éveit taposó Ulf Schwerin Svédországban bővítette a hajszárítós traffipaxozók táborát. Ulf négy évtizede él ezen a helyen, és azt vette észre, hogy az utóbbi években egyre több az eszetlen tempóval száguldó autós. Ezzel kapcsolatban bejelentéseket tett a helyi hatóságnak, de nem kapott konkrét választ, így ő is a hajszárító után nyúlt.

