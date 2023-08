A világ több pontján egymástól függetlenül felmerült már, hogy a B kategóriás jogosítványoknál is be kellene vezetni egy, a motorosokéhoz hasonló rendszert, mely meggátolná, hogy egy kezdő rögtön egy bivalyerős sportkocsi volánja mögé ülhessen. Nálunk ezek a hangok az Árpád hídi tragédia után erősödtek fel újra.

Van, ahol meg is lépték ezt: Dél-Ausztráliában, a kontinensnyi ország egyik államában 2024. december elsejétől külön jogosítványra lesz szüksége azoknak, akik szeretnének erősebb autókat vezetni. A pontos szabályozás szerint az U kategóriás jogsi (utalva az UHPV-kre, vagyis az ultramagas erejű járművekre) a 4500 kg alatti, tonnánként 276 kW (375 LE) teljesítményt meghaladó autókra lesz érvényes, ez jelenleg kb. 200 modellt foglal magában.

A szabályozás miatt U-s jogsi nélkül nem lehet majd vezetni többek között a nyitóképen látható Ferrari 296 GTS-t, de Lamborghini Huracánt sem – ez az autó egyébként a jelképe is a szabályozásnak. A folyamatot ugyanis egy tavaly nyári baleset indította el, melyben egy ilyen olasz sportkocsival gázoltak halálra egy 15 éves kislányt.

Az U-s jogsi nagyobb felelősséggel, szabálytalanság esetén pedig komolyabb következményekkel is jár. Nem lehet például kikapcsolni majd a sofőröknek az olyan vezetéstámogató rendszert az autókban, mint az ABS vagy a kipörgésgátló – ha rajtakapják őket, hogy mégis megtették, azt 5 ezer ausztrál dollárjuk (1,17 millió forintjuk) is bánhatja. Szigorúbbak lesznek a börtönbüntetések is: a felelőtlen járműhasználatból következő halálesetek miatt az eddigi legfeljebb 12 hónap helyett 5 év is járhat.