Az elmúlt évtizedek során több sportkocsigyártó, autóverseny-csapat is segítette már a gyorsasági vagy országúti kerékpárosokat műszaki, anyagtudományi szakértelmével, most is a legfrissebb példa.

A csütörtökön, augusztus 3-án kezdődő, glasgow-i országútikerékpár-világbajnokságon debütál majd a Lotus és a Hope biciklispecialista közös fejlesztésű bringája, melyet a Great Britain Cycling Team (GBCT), azaz a brit kerékpáros csapat a 2024-es párizsi olimpián is használ majd.

A Hope-Louts versenykerékpár második generációjának legfőbb újítása az első villára felkerült, a vadászrepülők, formaautók által ihletett fűrészfogas légterelő, amely kisimítja a légáramlatokat, csökkenti a légellenállást. A Lotus Engineering szintén az aerodinamikai hatékonyság szem előtt tartásával tervezte meg az új szarvkormányt is.

Az új elemeket – és persze az egész, szuperkönnyű, 3D-s nyomtatású fém-, valamint szénszálas elemekből készült vázat – alapos szélcsatornás tesztelésnek vetették alá, majd a GBCT tagjai is tesztelték azt valós körülmények között.

A Lotus számára nem idegen a kerékpáros terület, hiszen az 1990-es években fő aerodinamikusuk, Richard Hill tervezte a 108-as olimpiai pályakerékpárt, valamint a 110-es típusjelzésű Tour de France-modellt, és a GBCT tagjai a 2020-as tokiói olimpián is Hope-Lotusokkal szálltak versenybe, és nyertek bajnoki címet.