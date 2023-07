Egy fogadásnak köszönhetően veszítette el a jogosítványát egy 24 éves lengyel férfi, miután egy energiaitalban fogadott a barátaival abban, hogy nem mer kimászni menet közben a volán mögül. Puławy városában nemcsak megkockáztatta, de végre is hajtotta a mutatványt – amiről egy másik autó fedélzeti kamerája felvételt is készített.

Mint az látható, a fiatal férfi teljes felsőteste kilógott a kocsi ablakán, miközben a tetősínbe kapaszkodott. Az eset – egy bejelentésnek köszönhetően – a hatóságok látókörébe került, és miután a rendőrök a felvétel segítségével azonosították az illetőt, vele szemben vádat emeltek, és azonnali hatállyal bevonták a vezetői engedélyét. Az ügyet átadták a bíróságnak, aminek a következménye a huzamosabb idejű eltiltás mellett akár 30 ezer zlotyig, azaz 2,6 millió forintig terjedő pénzbírság is lehet.

Megállapították a rendőrök, hogy az apja Volvójának volánja mögött ülő tartózkodó férfi több közlekedési szabályt is megsértett július 19-i attrakciója során: egyrészt az autón belül és kívül tartózkodók biztonságát veszélyeztette, továbbá nem használta a biztonsági övet, és még egy kerékpárosnak sem adott elsőbbséget – mindezt a járókelők szeme láttára. Bevallása szerint úgy tudott feltápászkodni az ülésből, hogy bekapcsolta a tempomatot, most azonban nagy árat fizethet ezért.

A lengyeleknél is él a „besúgóvonal”

Több ízben is beszámolt a Vezess arról, hogy Lengyelország mellett több másik országban, például az Egyesült Királyságban már kifejezetten arra kérik a lakosságot, hogy jelentsék, amennyiben bármilyen szabályellenességet tapasztalnak az utakon.

Magyarországon is nem egy közlekedési kihágás esetében támaszkodtak fedélzeti kamerás felvételekre – még ha azok jogi környezete vitatott is –, sőt, a rendőrök is egyre gyakrabban ellenőriznek civil autóval a szabálytalankodók minél hatékonyabb kiszűrése céljából.