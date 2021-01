Ezúttal is szerkesztőségnek küldött olvasói leveleinkből válogattunk, autóvásárlással, valamint több jogi aggodalommal kapcsolatban is érdekes kérdések merültek fel, amelyekre a Vezess szakértői válaszolnak.

Rendőr látja a szabálysértést, törvényben lefektetett kötelessége eljárni. Mi történik ezután? Mennyi ideje van a rendőrnek? Miért nem válaszolnak az életben soha? Hány ilyen bejelentést kaptak 2020-ban es hány ügyben jártak el? Kiadják-e az adataimat a szabálysértőnek? A szabálysértőt behívjak szembesítésre? stb…

“A feljelentés minden olyan – a hatóság tudomására hozott – formához nem kötött közlés, amely meghatározott vagy ismeretlen személy által elkövetett bűncselekmény, szabálysértés gyanújára utaló tényállást, illetve adatot tartalmaz. A feljelentés bárkit megillető jogosultság, amelyet megtehet jogi és természetes, ismert és “ismeretlen, névtelen” személy is.” (www.police.hu)

Bizonyos jogsértéseknél a nem hitelesített pl. dash cam felvétel nem használható fel, de a legtöbb szabálysértés esetén igen, feltéve, hogy az elkövető kiléte kétséget kizáróan azonosítható a felvétel alapján. Véleményünk szerint a konkrét leírást tartalmazó, tartalmában az elkövető kilétének megállapítására és felelősségre vonására irányuló levél alapján meg kellett indítani a megfelelő – szabálysértési vagy közigazgatási – eljárást.

Amennyiben Ön nem sértettje a cselekménynek, nem fog kapni semmilyen további felvilágosítást és értesítést. Ettől még azonban az eljárást lefolytathatták.

Az öregedő Suzuki helyére egy nagyobb koreait?

Egy 2006-os gyártású Suzuki Swift tulajdonos vagyok, az autó tényleg költségmentes de fiatalítani szeretnénk. Hyundai I40-es lett kiszemelve.

Napi szinten hozzávetőlegesen 40 kilométert autózunk. Véleményét kérem a tipusról, hibáiról, benzines vagy dízel legyen? Az autó amit ki néztem 2012-es évjárat dízel 354000 ezer kilométert futott.

A Hyundai I40 remek választás lehet megbízhatóság szempontjából akár benzines, akár dízel motorral.

Benzines motoroknál a vezérmű láncfeszítő hibája, illetve a vezérműlánc nyúlása szokott gondot okozni. Gyári csereperiódus nincs előírva, amennyiben csörög, cserélni kell mihamarabb.

A dízelekkel is csak a szokásos dízel nyavalyák szoktak lenni: Porlasztó, magasnyomású szivattyú, turbo… Kettős tömegű lendkerék nincs még a 2012-es modellekben, ezért egy nyűggel kevesebb. Az üzemanyag rendszer BOSCH, ezért a javításuk, felújításuk nem jelent technikai gondot. Az utastérben a rádió szokott rakoncátlankodni és az immobilizer szereti elfelejteni a kulcsot. A kormánymű nehezen viseli a hazai útviszonyokat, ezért idő előtt kopoghat.

Ezeken túl az I40 sem perpetuum mobile, ezért bármi más is előfordulhat. Rengeteg volt taxi van a kínálatban akár itthonról, akár külföldről. Javaslom nézesse át szakemberrel vásárlás előtt.

Lecseréljük a Passatot?

Szeretném kikérni a véleményét autócserével kapcsolatban. Kis városban élünk, a család 5 fős, ezért még 2013-ban vásároltam egy Volkswagen Passat B5 1.9 TDI AFN 110Le kombi autót, mivel ebben fértünk el kényelmesen és sok csomagot tudott elnyelni.

Sokszor mentünk közösen hosszabb utakra, illetve teljesített a mindennapokba is. Most 2020-ban viszont már gondolkodni kezdtem, hogy leváltsam-e, mivel a legkisebb gyerek is 18 éves lett, a másik 2 gyermek nem lakik már itthon, sokkal kevesebbet megyünk messzebbre (kb évente 5-6 alkalommal), akkor is szinte csak 2-en.

Főleg feleségem használja (95%-ban) városba (dolgozni, bevásárolni…). Nekem van mellette egy 2001-es régi 1.3-as+ LPG Suzuki swift második autónak városba. A kérdésem az lenne, hogy cseréljük-e a Passatot pl. egy benzines Suzuki Ignisre v. Honda Jazz-re (feleségem használná) vagy tartsuk meg a Passatot, amíg megy? Az autóval igazából nincs probléma, nagyon minimális rozsda van.

Ez elsősorban nem műszaki kérdés, hanem méreti és költségvetési. Amennyiben elégedettek a Passattal és jó állapotban van, a legolcsóbb megtartani. Eladni a B5 Passatot csak gombokért lehet, a következő autót át kell íratni és rendbe rakni. Kevesebbet a Suzuki sem fog fogyasztani és önöknek már van egy másik Suzuki a családban. Persze egy autó vásárlás nem csak a matekról szól. Ha túl nagy, nehéz vele parkolni vagy túl sokat kellene rákölteni, érdemesebb eladni és vásárolni egy kisebb autót.

A Passathoz bontóban is talál bárhol alkatrészt és egy kisautó sosem lesz olyan kényelmes, mint a német bálna, viszont a futóművét elég költséges fenntartani. A Suzukihoz olcsó szinte minden és egyszerű, mint a faék, de szeret rohadni, csakúgy, mint az öregebb Jazz-ek.

A végkövetkeztetés tehát az, hogy nem biztos, hogy jobban járnak az autó cserével, de praktikussági okokból érdemes lehet elengedni a Passatot.

