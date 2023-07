Számos baleseti helyszínen készült fotón látható, hogy a póruljárt járművekből táskák, csomagok szóródnak ki a helyszín jó 10 méteres körzetében. A rögzítetlen vagy helytelenül pakolt csomagok komoly sérüléseket tudnak okozni az utastérben tartózkodóknak, de baleset sem kell hozzá, ez akár egy erősebb fékezéskor is simán megtörténhet. A csomagok ilyenkor ugyanis tömegük sokszorosával vágódnak előre.

Tételezzünk fel egy nyugodt autópályatempós haladást, amikor az általunk követett autó egy defekt miatt váratlanul irányíthatatlanná válik. Ilyen szituációban teljes erőből fékezni kell, és ugyanebben a pillanatban a hátsó ülésre dobott húszkilós táska megindul előre, és az alábbi mondat hangzik el a mesélőtől:

Pakolás közben fontos a sorrendiség. Alulra tegyük a nehéz és méretes csomagokat és feljebb a könnyebb holmikat. Szedánoknál a csomagok zárt csomagtartóban vannak, csak extrém esetben törhetnek előre az utastérbe – például tömör, nehéz szállítmány esetén, súlyzó, autóalkatrész, építőanyag. Kombiknál és egyterűeknél a hátsó üléssor rögzítését viszont áttörheti egy-egy nehezebb bőrönd, így ezeket érdemes csomagrögzítő hálóval is fixálni.

A kombikkal utazók gyakran a kalaptartó magasságán túl pakolnak. A csomagrögzítő háló vagy rács ekkor is hasznos lehet, mert baleset esetén bármi – még egy esernyő is -, el tud szabadulni és önálló életre kel. Ha más nincs, akkor a gumipókos rögzítés is segít a magasra rakott csomagok rögzítésében.

Ha nincs teljesen tele a csomagtartó, akkor soha ne középre tegyük a tárgyakat. Toljuk azokat az üléstámlához és két oldalra. Nagyon szerencsétlen esetben még kisebb súlyú tárgyak is tudnak halálos sérülést okozni, mint például egy kulcscsomó vagy termosz. Emiatt az utastérbe lerakott tárgyakra is figyeljünk, és bár sokan idegenkednek tőle, de a hátsó ülés helyett jobb az ülés előtti lábtérbe a padlóra tenni a vinni valót, vagy a biztonsági övvel rögzíteni.