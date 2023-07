A legtöbbünk átélte már, milyen az út szélén maradni a lerobbant autóval. Amikor rájössz, hogy az út ezzel az autóval tuti nem folytatódik, törekedni kell a biztonságos körülmények megteremtésére, a helyzethez mérten

Gurulj, amíg bírsz

A nagyforgalmú utakat, hidakat, ha még bírja egy kicsit a döglődő autó, vagy tart a lendület, lehetőleg el kell hagyni. Ha nem, akkor amennyire lehet félre kell húzódni és vészvillogóval, valamint az elakadásjelző háromszög kihelyezésével jelezni a többi autósnak, hogy baj van.

Fedélzetet elhagyni!

Forgalmas úton (mondjuk autópályán) a legbiztonságosabb elhagyni a kocsit, sőt az úttestet is, és szalagkorlát mögé húzódni amíg megérkezik a segítség. Amennyiben azonban biztonságosak a körülmények (minimális a forgalom, vagy sikerült parkolóba, bekötőútra gurulni, széles járdára felállni) akkor a pánikszerű telefonálás előtt érdemes néhány egyszerű, sokszor szemrevételezéssel eldönthető dolgot ellenőrizni az autón. Simán előfordulhat, hogy egy kis műszaki érzékkel megáldott ember külső segítségkérés nélkül is megoldja a problémát. Ha pedig mégis az autómentés marad csak, akkor sem baj, ha több hibalehetőséget kizárunk.

Azonosítást

A leállás után rá kell jönni, hogy a hajtáslánc melyik részével van gond. Segítség, hogy a mai autók már jó eséllyel kiírják a konkrét hiba forrását. Fontos, hogy olajnyomás probléma esetén nem szabad az indítással próbálkozni, nehogy károsodjon a motor. Ha viszont a motor indítható, azonban a kéziváltós autónál kuplung nem emel ki, vagy a váltó nem kapcsolható, vagy sebességbekapcsolás után az indítási próbálkozásra durva zajokat hallunk (automataváltónál is), akkor a motor mögötti alkatrészek valamelyike adta fel. Ezek a legritkább esetben szerelhetők helyben, hívható az autómentő. Persze, ha kis sebességgel, úgynevezett vészüzemmódban el lehet sántikálni a helyszínről anélkül, hogy tovább károsodna az autó, és ez nem veszélyezteti a forgalom résztvevőit, akkor ez is megtehető – a lényeg, hogy ne eresszen sehol kenőanyag és működjön a fék.

Alapok

A motor üzemeléséhez három alapvető dolog szükséges: üzemanyag, gyújtás és levegő. A váratlan leállás után a hibakeresést ezen az úton kell kezdeni. Nevetségesen hangzik a tapasztalt vezetők számára, de először nézzük meg van-e üzemanyag a tankban, ekkor a gyújtást ráadva az is kiderül, van-e gyújtás, ha a műszerfalon világítanak a visszajelzők, akkor van “áram”. Ha nincs benzin/gázolaj akkor tankolni kell, ha nincs gyújtás, akkor csekkolni kell az akkut. Ha van direktbe kötött fogyasztó (amelynek a működtetéséhez nem kell a gyújtás, mint pl. utólagos rádió), akkor tesztelhető az akkumulátor a vészvillogó bekapcsolásával: ha erős, ütemesen villog, nem bágyadt, akkor az akku feltehetően jó.

Gyújt?

Gyújtás hiányában ellenőrizhetjük az akkusarukat, a testkábeleket, a biztosítékházat és a relédobozok csatlakozói. A szerelők tapasztalatai szerint ilyen esetben (ha nincs gyújtás, nem világítanak a visszajelző fények, miközben az akku jó), ma leginkább az elromlott riasztók és indításgátlók a hiba okai – és azokkal bizony az út mellett nem lehet mit kezdeni.

Viszont ha van gyújtás, akkor kipróbálható, hogy mely funkciók működnek. Gyújtáskor az elektromos üzemanyagpumpával szerelt befecskendezéses autóknál hallható az üzemanyagpumpa zúgása. Indítózni is lehet, ha csak egy kattanás a reakció, akkor vagy nem jut áram az indítómotorhoz, vagy nem működik, vagy alacsony az akkufeszültség. Ha a megszokott lelkesedéssel forgatja a motort az indító, akkor kereshető tovább a hiba, ha forgatja, de éppcsak, akkor ismét kevés az akkufeszültség. Ez utóbbi oka lehet a generátor hibája, amely nem derül ki azonnal.

Csövek rendben?

A befecskendezéses autók elektromos üzemanyagpumpája gyorsabban leszívja az akkut, ahogy fogy a feszültség, csökken az üzemanyagnyomás is, a motor egyre gyengébb lesz, majd leáll. Rossz indítómotor esetén behúzható-betolható az autó – ennyit a katalizátor is kibír. Ellenben, ha van áram, az indító működik, akkor benzin, vagy levegő nincs, illetve a gyújtás nem jut el a gyertyákig. A motorháztetőt kinyitva érdemes szétcsúszott levegő- illetve vákuumcsöveket keresni, ahonnan a motor fals levegőt tud szívni. Turbós motorok is szívesen lökik le a légcsöveket, ilyenkor a motor gyenge lesz és füstöl.

Használd a füled

Ha alapjáraton megy a motor, de gázadásra lefullad, akkor füllel is kereshetünk hibát, a szívászaj árulja el a sérült, vagy lecsúszott légcső helyét. Ha esetleg megvan a hiba, és szerencsére csak egy bilincs engedett el, akkor visszailleszthető a helyére az elmozdult cső, ha viszont szétrepedt, akkor is van esély, mert bebandázsolható ragasztószalaggal – csak kerülni kell utána a szervizig a nagyobb terhelést, főképp a turbómotornál, mert ha a turbó utáni cső ment szét, akkor a túlnyomás széttolja a bandázst. Mikor minden cső rendben van, akkor ellenőrizendők a benzincsövek is. Ezek lecsúszása erős benzinszaggal jár. Ha minden tiszta, akkor keressünk tovább. Nézzük át a gyújtáskábeleket, nincs-e rajtuk sérülés, húzzuk le a gyertyapipákat. Ha sehol nem látható egyszerűen elhárítható hiba, akkor nincs más, mint segítséget hívni és szabályosan elvontatni, vagy elszállítani az autót a helyszínről.