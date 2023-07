A 40 feletti korosztály tagjai még úgy nőttek fel, hogy egyszerűen az ülésen utaztak szüleik autóiban, de mára tudjuk, hogy a gyermekülés elengedhetetlen a kicsit biztonsága szempontjából, használatukat pedig kötelezővé is teszi a KRESZ.

A kornak, testméretnek és -súlynak megfelelés mellett nem mindegy azonban az sem, milyen minőségű az ülés (hasznos leheta tesztek böngészése), az viszont egyenesen életveszélyt jelenthet, ha hamisítványba ültetjük a csemetét.

Az USA-ban márpedig pont ezzel a problémával küzdenek, egy floridai egészségügyi hatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy egyre több hamis, nem ellenőrzött gyermeküléssel találkoznak. Csak Orlandóban 42 hamisítvány és 34 külföldi, az ottani szabványoknak nem megfelelő/nem ellenőrzött ülés került a látókörükbe balesetek kapcsán, az eddigiek alapján pedig az idei év is hasonló számokat hoz majd.

„A hamis gyermekülések olcsóbb, gyengébb anyagokból készülnek, nem képesek ellenállni a baleseteknél fellépő erőhatásoknak. Nem rendelkeznek USA-beli szövetségi jóváhagyással, ezért nem biztonságosak a gyermekek számára” – magyarázta a CBS47 csatornának Courtney Gleaton, az Orlando Health baleset-megelőzési szakembere.

Ha tudni akarod melyek most a legjobb gyerekülések, a Vezess alábbi cikke segít neked:

Gelaton tanácsát a magyaroknak is érdemes követniük, mely szerint a már meglévő gyermeküléseket alaposan vizsgálják át a szülők, keressék rajtuk a megfelelő címkéket, vásárlás esetén pedig az eredeti forrásból, a gyártótól, hivatalos forgalmazótól szerezzék be az üléseket. Online vásárlás esetén intő jel lehet a címkék hiánya a termékfotón, ahogy az is gyanút ébreszthet, ha nem jár az üléshez tanúsítvány és használati utasítás.

Európában, így hazánkban is két szabvány van érvényben a gyermekülésekre, az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (UNECE) 2005-ben adta ki az ECE R 44/04, 2013-ban az ECE R129 (i-Size) szabványát – az ülésen címke jelzi, a termék melyiknek felel meg – megbízható forgalmazónál csak ilyeneket találhatunk.

Az amerikai szakértővel egyetértve mi is csak azt tudjuk tanácsolni, hogy gyerekülést csakis komoly, ismert forgalmazótól, újonnan vásároljunk (az anyagok elöregedése miatt a „szemre jó” használt példányok is problémásak lehetnek), online, bizonytalan hátterű eladótól, kínai webáruházból ne. A megspórolni kívánt néhány tízezer forintnál sokkal többet ér a gyermek élete!