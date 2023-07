A régebbi, ütött-kopott járműveknek általában egy újrafényezéssel kölcsönöznek fiatalosabb megjelenést – talán ez is a legolcsóbb megoldás –, de valami nagyon félrecsúszhatott, amikor ennek a Porsche Cayenne-nek a fóliázását végezték. Bár nem tudni, milyen okból, de az eredetileg ezüstszínű karosszériára felhelyezett vörös vinil összegyűrődött a legtöbb ponton, van, ahol el is szakadt, vagy rosszabb esetben lemállott a felületről.

A képek tanúsága szerint még a motorháztetőre sikerült a legegyenletesebben felhelyezni a vinilfóliát, ellenben a sárvédőkön és az első lökhárítón kifejezetten megtépázottan fest. A katasztrofális fóliázást egy Reddit-felhasználó szúrta ki egy floridai benzinkútnál, ami aztán sokak figyelmét megragadta a közösségi portálon. „Hagytam egy barátomnak, hogy lefóliázza a Porschémet” – fűzte hozzá humorosan. Később elismerte, nem a saját autójáról tette közzé a felvételeket, hacsak nem arról van szó, hogy a végeredmény vagy a reakciók hatására inkább letagadta, hogy az ő autója.

Erős kritika érte a látványt a szaksajtóban is: a Carscoops például úgy számolt be róla, hogy „valójában egy iskolai művészeti projektnek is megfelelne, bár a felelős csapat nem csillagos ötöst vinne haza”. Viccet félretéve, arra a következtetésre – vagy inkább feltételezésre jutottak –, hogy a vinil az erőteljes napsütés hatására mehetett tönkre, de az sem kizárt, hogy autómosás során egy vegyszerre reagált így. A történtek orvoslására pedig azt javasolják, inkább tépjék le, és kezdjék elölről az egészet, vagy ami még biztosabb, hagyják meg az eredeti, ezüst fényezést.

Ez utóbbi sem lenne ördögtől való elképzelés, hiszen a Cayenne-t még csak húsz évvel ezelőtt dobták piacra, jelenleg – immár 2017 óta – a harmadik generációját tapossa a felső-középkategóriás crossover, ami a 2024-es modellévre ráncfelvarrást is kapott. A képeken látható darab viszont még az első, 2010-ig tartó korszak sarja, ami kapásból több mint 275 ezer darabot termelt ki a típusból. Az Audi Q7 és a Volkswagen Touareg rokonát [a VW-cégcsoport ugyanazon, PL71-es platformjára épültek – szerk.] alapjáraton 3,2, illetve 3,6 literes VR6-os benzin-, illetve 3,0 literes V6-os turbódízelmotorral forgalmazták, nagyobb hajtásláncot pedig az erősebb altípusok (GTS, S, Turbo, Turbo S) kaptak.

Mindazonáltal nem ez a Porsche az első a sorban, amit komolyabb esztétikai csapás ért. „Van még, ahonnan ez jött” – ahogy a mondás is tartja, amit egy régi klasszikus „átalakítás” jól példáz az alább látható Volkswagen Golf formájában. Mint tudjuk, még az ezüst ajtóról is el lehet hinni, hogy kék, ha ráírják, hogy „ez az ajtó kék”.

Ugyanígy nehéz elmenni szó nélkül az indokolatlanul nagy szárnyat kapott Smart, vagy amellett a Subaru Impreza mellett, aminek a hátuljára – biztos, ami biztos alapon – két spoilert is felhelyeztek:

Talán jobb is nem firtatni, mi indokolta ennél a Jeepnél az elülső rész javítását, mindenesetre a végkifejlet legalább annyira morcos lett, mint amennyire a terepjáró „arca” is annak látszik: