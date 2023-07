Június elején készült az alábbi felvétel a lengyelországi S5-ös autópályán, melyen az látható, hogy az egyik sofőr észrevett egy kiscicát az úttest közepén, így előbb kikerült, majd a leállósávban visszatolatott, hogy megmentse az életét.

A hősies mutatvány azonban egyáltalán nem volt veszélytelen, mert több sofőr figyelmét is fel kellett hívnia a négylábúra, amin hajszál híján egy kamion is áthajtott. Óriási szerencsével ugyan, de jól végződött a történet, baleset ugyanis nem történt, és a macska is ép bőrrel megúszta a kalandját az autópályán.

Hogy miért veszélyesek az ilyen jellegű közbeavatkozások, jól mutatja egy májusi eset, melynek során egy teknős életéért aggódó autós lassított le, ám a mentőakció végül ráfutásos tömegbalesetet eredményezett: