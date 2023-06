Még a sportos N változat is várat magára a második generációs Hyundai Kona esetében, de van, aki már epekedve várja, hogy ne csak a „hagyományos” közúti verzió létezzen belőle. Egy ismeretlen digitális alkotó ugyanis megálmodta a Kona versenypályára optimalizált változatát: a renderelt képeken széles karosszériaelemek és hatalmas hátsó szárny köszön vissza, jelezve, hogy nem egy egyszerű játékszernek képzelték el.

Hasonló drasztikussággal ér fel a hasmagasság minimalizálása, amivel a crossover már inkább egy hot hatch benyomását kelti, főleg az orrára, a fényszórók közé biggyesztett első spoilerrel, miközben a tető, az ajtók, a tükrök és a LED-es világítások a digitalizált változatban is változatlanok maradtak – részletezi a változásokat a Carscoops. A vad összhatást csak tovább fokozzák a Yokohama Advan gumikba csomagolt, utángyártott könnyűfém felnik.

Feltűnő, de szándékos a hátsó lökhárító hiánya, ami szinte közszemlére bocsátja a hihetetlenül széles versenygumikat. A „csomagtérajtón” elhelyezett hátsó szárny mellett egy tetőspoiler is díszeleg a Kona hátulján, még inkább fokozva a leszorítóerő mértékét. Belülről természetesen nem hiányozhat a bukókeret.

A szériamodelleket többféle, többek között hibrid-, benzines és dízelhajtással is kínálják, nem utolsósorban pedig tisztán elektromos változat is létezik belőle. A paletta legerősebb tagjának a Kona N-Line számít, ami az 1,6 literes T-GDi motorjával 193 lóerős teljesítményre képes, ami nyilván elmarad egy valódi versenyautó erejétől. A kipufogó, valamint a motorháztetőből kilógó turbófeltöltő-légszűrő árulkodó látványából mást nem is lehetne leszűrni, mint hogy a művész álláspontja szerint a továbbgondolt Kona csakis belső égésű motorral ölthet testet.