Bizarr formát, nagy tudást hoz a legújabb Hyundai

Tavaly karácsony előtt viszonylag informatív előzetessel harangozta be az új Kona érkezését a Hyundai. Akkor kiderült, hogy elődjénél mérhetően nagyobb lesz az autó, és elmondták, hogy a digitális műszeregység, valamint a központi érintőképernyő egyaránt 12,3 colos képátlójú lesz.

Most további paraméterek is kiderültek: így például az, hogy nemcsak a férőhely lesz tágasabb, de a csomagtartó is, ráadásul immár az orrban is kapunk egy tárolórekeszt, még ha csak jelképesen aprót is.

Tengelytáv (mm) 2660 Hosszúság (mm) [N Line] 4355 [4385] Szélesség (mm) 1825 Magasság (mm) 1575 Fejtér (mm) elöl / hátul 1015 / 972 Lábtér (mm) elöl / hátul 1059 / 925 Válltér (mm) elöl / hátul 1435 / 1402 Csomagtartó (l) elöl / hátul 27 / 466

Tárolásból egyébként is élen jár a Kona: a padlókonzolon hatalmas üreg várja személyes tárgyainkat; a két pohártartó használaton kívül kiforgatható az útból.

Az autó dizájnja többé-kevésbé magáért beszél: a Tucson által elkezdett, és részben az Ioniq 6 által folytatott, formabontó irányt folytatja. A Tucson hatása különösen erősen érvényesül az oldalfal kialakításában, míg az orr teljesen egyedi, a far pedig túlzás nélkül semmi máshoz nem fogható.

Különösen oldalnézetből tűnik rendkívül szokatlannak a vonalvezetése. A kerékívtoldatokban helyezték el az elsődleges lámpatesteket, a faron és az orron vízszintes fénycsík húzódik keresztben, a tervezők szemmel láthatóan rajonganak a tudományos-fantasztikus filmekért. A közegellenállási együttható 0,27.

Később belső égésű és full hibrid verziókban is megvásárolható lesz a Kona, a piaci bevezetéskor azonban az elektromos hajtásra összpontosít a gyártó. Összkerékhajtásról nincs szó, az egy darab villanymotor teljesítménye akkumérettől függően változik.

Teljesítmény (kW / LE) Forgatónyomaték (Nm) Hatótávolság (km) 65,4 kWh akku 160 / 218 255 >490 48,4 kWh akku 114,6 / 156 255 n. a.

A hálózat 400 V-os, azaz elmarad az Ioniq modellek kettős feszültségű rendszere. Az autó ezzel együtt támogatja az egyenáramú gyorstöltőt, amivel 41 perc alatt tölthető 10-ről 80 százalékra az akku. Van V2L funkció is, ami a külső fogyasztók töltésére, illetve üzemeltetésére szolgál; ahogy az Ioniq szériában, a hátsó üléssoron beépített hálózati csatlakozót találunk, illetve egy adapterrel a külső töltőcsatlakozóból is vehetünk áramot.

Ez utóbbi fűtött ajtót kapott, ami így télen sem fagy be; a hideg időben kezdeményezett töltési ciklus hatékonyságáról az akkumulátor-előfűtő rendszer gondoskodik.

Az új Kona fejlett vezetőtámogató és online kapcsolódási funkciókat kap, amelyek vezeték nélküli kapcsolaton keresztül frissíthetők (OTA). Felszereltségi szinttől függően tud majd távvezérelve, magától parkolni, aktív elkormányzással megelőzni az ütközést, van GPS-támogatású tempomat, LED-es fényszóró, egypedálos vezethetőség (a gázpedál felengedésekor akár álló helyzetig lassít az autó; a fékezés mértékét az adaptív tempomat vezérli, a forgalom tempója függvényében), és még tucatnyi különböző szolgáltatás. Az első ülések ugyanúgy lebegő pozícióba dönthetők, mint az Ioniq 5-ösön, elősegítve a pihenést, már ha az autóban szeretnénk pihenni.