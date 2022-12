Elődjénél 150 mm-rel hosszabb (4355 mm) és 25 mm-rel szélesebb (1825 mm) lesz, továbbá 60 mm-rel nyújtott, 2660 mm-es tengelytávon nyugszik a 2023-ban érkező, második kiadású Hyundai Kona. Ami nem változik, hogy ezúttal is elérhető lesz akkumulátoros elektromos, full hibrid és belső égésű (benzines) motorral a típus. Hogy megismétli-e a sportos Kona N bravúrját a Hyundai, azt egyelőre nem tudni; az biztos, hogy az N Line kivitel ezúttal is választható lesz.

Robotarccal érkezik a Hyundai új szabadidőjárműve 1 /8 Fotó megosztása: 2 /8 Fotó megosztása: 3 /8 Fotó megosztása: 5 /8 Fotó megosztása: 6 /8 Fotó megosztása: 7 /8 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A részben vagy teljesen belső égésű motoros változatok ellenére a Kona dizájnja a márka elektromos típusaiból merít ihletet. Elöl és hátul a karosszéria teljes szélességében húzódó, vékony fénycsík határozza meg a modell személyiségét, a menetfények a mostanában divatos módon, a lökhárító oldalában, feltűnésmentesen kaptak helyet. Kulcsszerephez jut az első lökhárító alsó része, mert az itt megjelenő eltérésekről lehet majd könnyen azonosítani a különböző hajtáslánc-variációkat és kiviteleket.

Ahogy nyitóképünk is szemlélteti, az alapverzió robusztus, crossoveres stílust követ, a tisztán elektromos modellen fénypixelek helyettesítik a légbeömlőket, az N Line pedig sportautókat idéző kötényt és geometrikus rácsozatot kap. Ahogy eddig, most is az első pajzson helyezik el az elektromos modell töltő csatlakozóját.

Hasonló modellspecifikus eltérésekre számíthatunk oldalt, illetve a hátfalon is. Az N Line például dupla kipufogóval, tetőspoilerrel és ezüst színű oldalsó köténnyel teremt még harciasabb megjelenést, míg a benzines és hibrid variánsok fekete kerékív-toldattal és lökhárító védőbetéttel erősítik az offroad hangulatot. A villanymotoros, illetve N Line felszereltségű Kona modellek 19 colos keréktárcsákon gurulnak majd.

A belső tér sportos kialakítást és jó térérzetet ígér. A vezető előtt kettő, egyenként 12,3 colos képernyő helyezkedik el. Az elektronikus váltóvezérlő egység a középkonzolról átköltözik a kormányoszlopra, így maximálisan a tárolásra fordíthatják a két első ülés közötti teret.