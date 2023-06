Alonso túlad az egyik Ferrariján, az ártól égnek áll a hajunk

Idén nagyon megy a szekér Fernando Alonsónak a Forma-1-ben, miután a kétszeres világbajnok esetében hosszú évek után először sült el jól egy átigazolás. Az Aston Martinnal a bajnoki pontverseny harmadik helyén várja hazai hétvégéjét, a Spanyol Nagydíjat, és az elmúlt hat versenyből ötöt zárt a dobogón, köszönhetően annak, hogy a legutóbbi versenyen is másodikként ért célba.

Monacóban a 2014-es Magyar Nagydíj óta először végzett ennyire előkelő pozícióban Alonso, most pedig magángyűjteményének egy igen értékes darabjától válik meg. Másik 40 modern, illetve klasszikus Ferrari modell mellett az idén 42 éves spanyol Enzója is kalapács alá kerül a MonacoCarAuctions június 8-án, a Grimaldi Forum konferencia- és kongresszusközpontjában esedékes árverésén.

Alonso Ferrarija közel 2 milliárd forintot is érhet. Bár 400-ig skálázták az Enzo sebességmérőjét, valójában 355 km/óra a legtöbb, amire képes. Noha egy nagyjából két évtizedes autóról beszélünk, nemcsak a tulajdonos kiléte, hanem az állapota is növeli az értéket. Igaz, úgy könnyű, ha a futásteljesítmény az 5 ezer kilométert sem éri el. Hivatalos becslési árat nem közöltek, de alig több mint egy hét múlva minden valószínűség szerint már új gazdája lesz.

A Ferrari Enzót valószínűleg még akkor vásárolta 2005 és 2006 F1-es világbajnoka, amikor 2010-től 2014-ig a Ferrari színeiben versenyzett – az viszont nem derült ki, hogyan jutott hozzá a ritka szuperautóhoz. Különlegessége ennek a darabnak, hiszen a Ferrari tanúsítványán ún. Scocca n.1. minősítést kapott, mindemellett egy igencsak megkímélt példány, amivel csak 4800 kilométert futottak eddig.

Nem csoda, hogy egyes becslések szerint akár 5 millió euróért, átszámítva 1,8-1,9 milliárd forintért cserélhet gazdát a tűzpiros Enzo.

Több Ferrari is gazdagítja Alonso kollekcióját – például egy LaFerrari is –, de nem ő az első Forma-1-es pilóta, akinek egy Ferrari Enzo áll a garázsában, korábban egykori bajnoki riválisa, Michael Schumacher is a típus büszke tulajdonosa volt.

Rövid, de annál egyedibb a története, ami az Enzót illeti. A Ferrari Forma-1-es ihletésű sportkupéját 2002-től 2004-ig gyártották – a kétéves ciklus alatt hivatalosan 400, amúgy ennél valamivel többet gyártottak belőle, de még II. János Pál pápát is megajándékozták eggyel.

Műszaki paraméterei alapján abszolút méltó a nevéhez a Ferrari Enzo, elvégre 6,0 literes V12-es motorja 660 lóerős teljesítményt rejt, amihez 657 Nm-es forgatónyomaték társul. Ezt az erőt az F1 nevű, hatfokozatú, automatizált kézi váltó közvetíti a hátsó tengelyre. Mindez arra elég, hogy álló helyzetből 3,6 másodperc alatt éri el a 100 km/órás tempót, de a sebességmérő mutatója bátran felkúszik 355 km/óráig is. És bármennyire ritka, egy-egy darab mindig előkerül a „használtpiacon”.