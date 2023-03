Még ki sem csomagolták, annyira új ez a 20 éves Ferrari

A Ferrari Enzo már csak azért is különleges helyet foglal el a márka történetében, mert a cégalapító Enzo Ferrari után keresztelték el Enzónak. A maranellói márka 2002 és 2004 között hivatalosan 399+1, egyébként pedig 439 példányt gyártott belőle, amiből a jubileumi, 400. darabot II. János Pál pápa kapta – ez amiatt is egyedi, mert az egyetlen gyárilag is matt fekete Enzóról van szó.

Ezúttal egy 2003-as példány került elő, aminek különlegessége, hogy minden jel szerint ez az egyetlen, amiről még nem szedtek le minden gyári védőfóliát. Gyakorlatilag nullkilométeresnek is hívhatnánk, de az igazság az, hogy 227 kilométert már megtettek vele, ami évente alig több mint 10 kilométernek felel meg – mégis élünk a gyanúperrel, hogy ilyen alacsony futásteljesítményű Enzóból nincs még egy a világon.

Lássuk, hogy néz ki képeken egy 20 éves Ferrari, amivel megállt az idő:

6,0 literes, V12-es hajtásláncot és számos, a Forma-1-es szerepvállalás közben kifejlesztett technológiát rejt az ezüst, Argento Nürburgring 101/C árnyalatú karosszéria, amiből mindössze kilenc létezik. Utastere hasonlóan ritka darab, hiszen ebben a Cuoio-féle található, míg a többiben Rossóval vagy Neróval – tehát vörössel vagy feketével – találhatjuk szemben magunkat.

A páratlan külső és belső mellett csúcstechnológiát is kínálnak a Ferrari Enzóhoz, ami 660 lóerőt ad le, míg a maximális forgatónyomatéka 657 Nm-es. A V12-es motor erejét a hatfokozatú, F1 nevű automatizált kézi sebességváltó továbbítja a hátsó tengelyre, ami pedig a teljesítményadatok illeti, valószínűleg nem okoz csalódást a 355 km/órás csúcssebességen kívül az sem, hogy 0-ról 100-ra 3,6 másodperc alatt gyorsul az Enzo.

A cikk főszereplője a jövő héten kerül kalapács alá, az RM Sotheby’s kanadai árverésén, és ahogyan a legutóbb, úgy most sem tüntettek fel előzetesen becsült leütési összeget. Egy biztos: erre a 20 éves Enzóra csak vastag bankszámlával érdemes licitálni, ha abból indulunk ki, hogy egykoron 240 millió forintra rúgott a listaára, sok nulla szerepel majd a végső összeg végén, amin felül még a vámköltségekkel is érdemes kalkulálni, mivel Japánból – ideiglenes behozatal keretében – érkezik Kanadába az olasz sportkupé.