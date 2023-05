A Forma-1-es versenyzők életében meghatározó szerepet tölt be, milyen autókkal döngethetnek a versenyhétvégéken kívül. Vannak, akik komplett autógyűjteménnyel rendelkeznek – mint például Max Verstappen, aki nemrégiben vált meg a Porschéjétől –, ugyanakkor a pólus másik végén található Carlos Sainz, aki csak néhány hónappal ezelőtt vehette át élete első saját vásárlású autóját, egy Ferrari 812 Competizionét.

Mindezt a hétköznapokban nagyban meghatározza, épp melyik csapatot képviselik. Gondoljunk csak Valtteri Bottas példájára, aki egy Alfa Romeo Giulia GTAm-mel gazdagodott annak révén, hogy az olasz márka nevét viselő Sauber színeiben versenyez. Ugyanez most már elmondható Lando Norrisról is, mivel a McLaren brit pilótája egy 765LT Spidert kapott, amit a wokingi gyár a hatszoros F1-es dobogós kénye-kedve szerint szabott személyre.

A 765 lóerős sportautó könnyen felismerhető fényes, kék színű fényezéséről, illetve kontrasztos, szénszálas hatású elemeiről.

A képre kattintva megtekinthető, hogyan mutat az egyedi McLaren:

765 lóerős „céges” autót kapott az F1-es pilóta 1 /10 Fotó: McLaren Fotó: McLaren Fotó megosztása: 2 /10 Fotó: McLaren Fotó: McLaren Fotó megosztása: 3 /10 Fotó: McLaren Fotó: McLaren Fotó megosztása: 5 /10 Fotó: McLaren Fotó: McLaren Fotó megosztása: 6 /10 Fotó: McLaren Fotó: McLaren Fotó megosztása: 7 /10 Fotó: McLaren Fotó: McLaren Fotó megosztása: 9 /10 Fotó: McLaren Fotó: McLaren Fotó megosztása: 10 /10 Fotó: McLaren Fotó: McLaren Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Norris a kék McLarenhez szaténfekete felniket és sárga féknyergeket kért – ez utóbbiak árnyalata megegyezik azzal, amit a 23 éves ifjonc a saját, 4-es rajtszámával tarkított logójában is használ. A karosszérián más, kifejezetten szénszálas alkatrészek is megjelentek, mint például az első splitter, a sárvédők, a hátsó diffúzor, a légbeömlők, a küszöbök, illetve a visszapillantók.

A beltérben ugyancsak a jellegzetes „norrisos” színek köszönnek vissza, így a szénszálas versenyülések tengerészkék színt kaptak, míg azok fejtámláin az LN4-logó is fellelhető. Az ülésekhez hasonlóan többek között az ajtóborításokat és a műszerfalat is a tengerészkék és a Napier-varrás kombinációja színesíti.

A McLaren 765LT motorháztetője egy 4,0 literes, ikerturbós V8-as motort rejt, ami – ahogy a neve is mutatja – 765 lóerős teljesítményre képes, mellé 800 Nm-es nyomaték társul. Nem is csoda, hogy 7,0 másodperc alatt nemhogy a 100, de a 200 km/órás sebességet is eléri, igaz, ebben jelentős szerepe van az alacsony tömegnek, továbbá a kifinomult, gyakorlatilag pályahasználatra fejlesztett felfüggesztésnek is.

Stílszerűen 765 példányt gyártottak a típusból, mindegyik egytől egyig gazdára is talált, és mint az látható, ezek egyike kvázi egy Norris-különkiadás lett. A 765LT-t egyébként a wokingiak korábbi, ’90-es évekbeli sportmodellje, az F1 GTR ihlette.

Sok különböző McLarent vezethettem már, de ez az első autó, amit én terveztem. Ez vagyok én autó formájában. Szerelmese vagyok a szénszálnak, így minél több van abból, annál jobb, de azt nem akartam, hogy mindenhol a saját logóm szerepeljen, inkább valami visszafogottabbra vágytam

– nyilatkozta egyedi McLarenjéről Norris „Az első egyedi, a McLaren és az MSO [a McLaren különleges műveleti részlege – szerk.] által tervezett autóm még tökéletesebb lett, mint amilyennek elképzeltem.”