Közismert a Forma-1-es versenyzőkről, hogy szabadidejükben sem vetik meg a gyors, dögös (leginkább sport)autókat, ám ezeket időnként cserélgetik is. Így van ezzel Max Verstappen is, akiről tudvalevő, hogy időnként még a Hungaroringet is kibérli egy-egy pályanap erejéig, mint arra például 2020-ban is sor került.

Verstappen, aki jó esélyekkel pályázik arra, hogy az idén pályafutása harmadik F1-es világbajnoki címét is behúzza, a közelmúltban úgy döntött, eladja Porsche 911 GT2 RS Clubsport típusú sportautóját. Egy kifejezetten versenypályára optimalizált modellről beszélünk, ennek megfelelően igencsak ritka: mindössze 200 darabot gyártottak belőle.

Verstappen's Porsche 911 GT2 RS Clubsport can be yours for $750,000 🤩 pic.twitter.com/aTIVejWnKf — RacingNews365.com (@Racingnews365C) March 16, 2023

3,8 literes, két turbófeltöltővel is ellátott hathengeres bokszermotorja 700 lóerős teljesítményre képes, maximális forgatónyomatéka pedig 750 Nm. Erejét egy hétfokozatú, duplakuplungos sebességváltó juttatja el a hátsó tengelyre, azt viszont nem hozták nyilvánosságra, hogy mindez miként mutatkozik meg a teljesítményadatokban (gyorsulás, végsebesség stb.).

Annyit tudni róla, hogy 80 kilóval könnyebb a hagyományos GT2 RS-nál a lényegesen lecsupaszított beltérnek köszönhetően, amit többek között a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által homologizált bukóketreccel és más, versenyspecifikus eszközökkel szereltek fel, így nemcsak gyors, de biztonságos is.

Verstappen Porschéjében rettentően kevés, csupán 2185 kilométer van, ráadásul emellett az is növeli a 911-es értékét, hogy azt mostanáig a Red Bull csapata tartotta karban. Ha még ez sem tenné kellően különlegessé, a Verstappen-féle „oroszlánfestést” viseli az autó, aminek motorháztetőjét, motorblokkját és műszerfalát alá is írta a kétszeres vb-győztes holland.

Mindezt elegendő indoknak érzik ahhoz, hogy 750 ezer dollárért hirdessék meg az Egyesült Államokban, ami 274 millió forintnak felel meg, vagyis halandó ember legfeljebb egy vaskosabb lottónyereményben reménykedve álmodozhat ilyesmiről. (Más kérdés, hogy ez az összeg majdnem a kétszerese az újkori, 478 ezer dolláros árának.)