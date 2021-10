Alapjáraton is a világ egyik legerősebb és leggyorsabb szuperautójának számít a McLaren 765LT, de úgy látszik, egyesek még ennyivel sem érik be. 4,0 literes, ikerturbós V8-asából hiába lehet 754 lóerős teljesítményt és 800 Nm-es nyomatékot kipréselni, a Novitec csapata ennél is nagyobb potenciált talált benne.

Nagy teljesíményű kipufogóval dobták fel, emellett új N-Tronic vezérlést fejlesztettek ki hozzá, mely a gyári egységhez képest többek között a gyújtás és a befecskendezés szabályozására is alkalmas. A változtatások révén 843-ra sikerült feltornázni a lóerők számát 7400-es fordulatszám és 898 Nm-es nyomaték mellett. Hogy mindez mire elég, kiderül az alábbi videóból:

Ahogyan az a képsorokból látszik, nagyon dinamikusan mozog az átalakított 765LT, akár autópályán, akár más terepen. A középmotoros szuperautó álló helyzetből 2,5 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára és 6,5 másodperc alatt éri el a 200 km/órás sebességet. Nem mondanánk, hogy határ a csillagos ég, de a 330 km/órás végsebesség is sokaknak csábító lehet.

A 765LT-ből gyorsan elkapkodták mind a 765 darabot, viszont a wokingiak gyorsan gondoskodtak az utánpótlásról. Nyáron piacra dobták ennek roadster változatát, hasonlóan szédületes teljesítményadatokkal. Átlagembernek persze segítség kell ahhoz is, hogy egyáltalán az árát kiolvassa: átváltva 130 millió forintot kérnek érte.