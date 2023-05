A miltoni (Kanada) járőrök nemrég megállítottak egy Porsche Panamera 4S-t, mert úgy látták, hogy nincs rajta rendszámtábla. Az egyenruhások először azt hitték, hogy elhagyta az autós a táblát és figyelmeztetni akarták, de aztán kiderült a turpisság.

Az utastérben volt egy gomb, amelynek megnyomása aktivált egy fedelet, amely rendszámtábla elé zárult. Hoppá, a kis trükkös James Bond hamar lebukott.

The Milton District Response Unit stopped what they thought was a un-plated vehicle tonight. Investigation revealed that the driver had a licence plate concealing device. The driver was charged. The licence plate could be concealed by pressing a button from the driver’s seat! ^cm pic.twitter.com/WHpGvVmXWv