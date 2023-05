Országutakat megbénító lezárásokkal járt egy közelmúltbéli nemzeti ünnep Vietnámban, ám a lassan araszoló sorban több autós is elveszítette a türelmet. Közülük többen is előzésbe fogtak, ám azzal láthatóan nem számoltak, hogy bizony, szemből is jöhetnek az érintett, több kilométeres útszakaszon.

Szárnyra is kapott az interneten egy április 29-i, azaz múlt hét szombaton készült fedélzeti kamerás felvétel, melyen egy teherautó sofőrje láthatóan nem volt rest „rendet tenni”, és ahelyett, hogy centizgetéssel, tolatgatással egérutat hagyott volna a tolakodóknak, kikényszerítette, hogy visszaálljanak a sorba.

Bár abból a szempontból is meg lehetne közelíteni a kérdést, miért nem építettek a kétszer egysávosnál szélesebb utat, a legtöbben – meglepő módon – egyetértettek a már-már önkéntes rendőri szinten igazságosztó sofőrrel.

Egyébként a vietnámi közlekedési előírások szigorúak az előzésekre nézve: az esti órákban például fény- vagy kürtjelzéssel kell engedélyt kérni a megelőzni kívánt sofőröktől városi vagy lakott területen. Egy manőverbe pedig csak akkor foghatnak bele, ha nincs előttük akadály, és szemből sem érkeznek más autók.