Bár nemcsak környezetkímélőbbnek, de bizonyos szempontból kevésbé is összetettnek tartják az elektromos autókat, a javíttatásuk szempillantás alatt képes csillagászati összegeket felemészteni. Egyes esetekben ezeket a költségeket már a biztosítók sem hajlandóak kifizetni, inkább totálkárosnak minősítik a villanyautókat, még ha akkor is, ha láthatóan csak enyhén sérültek.

A belső égésű motorral szerelt autók javíttatásának költségeihez viszonyított különbségek részben abból is fakadhatnak, hogy nincs verseny a piacon, azaz még kevés a hivatalos, kifejezetten elektromos autókra specializálódott szerviz, legalábbis az Egyesült Államokban. Csak tetézi a jelenséget, hogy a gyártók sem ügyelnek kellőképpen a gyors és költséghatékony javíttatására, ehelyett főként a gyártási költségek optimalizálását helyezik előtérbe.

Nos, ennek itta meg a levét egy Rivian-tulajdonos, akinek esetében egy ütközés hatására behorpadt hátsó lökhárítót annyiért cseréltek ki, amennyiből egy jobban felszerelt, C kategóriás szabadidőjármű is kijönne újonnan. Chris Apfelstadt a Facebookon osztotta meg a történetét: a férfi R1T-je azután sérült meg, hogy alacsony tempónál beletolatott valamibe. Bár valóban nem sérült nagyon az autója, tudta, hogy nem lesz olcsó mulatság a javíttatást, csak azt nem gondolta, hogy ennyire nem.

$42,000 repair for a dented rear bumper on a Rivian R1T?

Also, something doesn't add up here, why did they remove the rear glass? pic.twitter.com/VJal1jwjtO

— 13rendan88 🇦🇺 (@13rendan88) May 2, 2023