Letartóztattak – amerikai idő szerint kedd hajnalban – egy 23 éves Long Island-i sofőrt a Suffolk megyei rendőrök, noha a nő jogosítványát korábban 65 alkalommal függesztették fel.

A 2000-es évjáratú Honda Accordjának volánja mögött Janelda Camille-t gyorshajtáson kapták, több mint 150 km/órával, és amikor a hatóságok kérték a vezetői engedélyét, azt nem tudta átadni. Mint kiderült, a több mint öttucatnyi eltiltást 12 napon hozta össze, többek között egy 2021-ben okozott balesettel – hangzott el az NBC New York riportjában. Camille nem reagált a korábbi idézésekre sem, és hivatalosan idén februárban be is vonták a jogosítványát, ám ez sem akadályozta meg abban, hogy újra és újra volán mögé üljön.

Első fokon engedély nélküli gépjármű-üzemeltetés, de a gyorshajtás miatt is felelnie kell – mindent egybevéve akár börtönbüntetést is kiszabhatnak rá. Egy, eltiltott járművezetők ügyében jártas ügyvédet is megkérdezett a fiatal nő helyzetéről a csatorna, ám John Powerst is meglepte, hogy az illető nem fordult a bírósághoz a kihágásai, illetve az azok kapcsán kiszabott büntetései miatt.

Rodney Harrison megyei rendőrkapitány szerint a közlekedési hatóságok jelenleg nem tájékoztatják arról a rendőröket, ha valakit többször is eltiltanak a járművezetéstől, de úgy véli, ezen változtatni kell a jövőre nézve.

Érdekesség, hogy néhány évvel ezelőtt Magyarországon is volt példa arra, hogy valaki a sorozatos gyorshajtásai ellenére továbbra is vezetett, sőt, vezethetett is, hiszen nem vonták be a jogosítványát, és büntetőpontokat sem róttak ki rá. Ahogyan arról korábban a Vezess beszámolt, a 73-szoros gyorshajtó 2020-as esete kapcsán az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) azt közölte, amennyiben a szabálytalanságot elkövető autóst nem érik tetten, csak az autójáról készül felvétel, az üzembentartót büntetik meg, követve az objektív felelősség elvét.