Soha nem lesz már olyan az autógyártás, mint a koronavírus-járvány előtti időszakban – derült ki a BNN Bloomberg kimutatásából. A gazdasági portál az éves statisztikai adatok összevetése nyomán azt írja, egyértelmű jelek utalnak arra, hogy globálisan növekszik az autóeladások száma, ami annak köszönhető, hogy a pandémia jócskán engedett a szorításából, és az ellátási gondok is kevésbé hátráltatják a járműipart.

Ennél érdekesebb, hogy a tendencia alapján a belső égésű motorral szerelt autók eladása 2017-ben tetőzhetett, azóta folyamatos csökkenés figyelhető meg. Bár 2022-ben – szignifikáns növekedés után – 69 millió példányt adtak el, közel 20 százalékkal marad el az öt évvel korábbi értékektől. Eközben a hibrid, illetve tisztán elektromos hajtású kocsik fontos mérföldkőhöz érkeztek tavaly, átlépve a 10 millió darabot.

Jól szemlélteti az alternatív hajtású járművek dinamikus térnyerésének mértékét, hogy tíz évvel ezelőtt, azaz 2013-ban ez a szám még csak 206 ezer volt, ami akkor a teljes piac 0,2 százalékát, míg 2022-ben a 10,5 milliós érték már a 13 százalékát tette ki.

Az elektromos és konnektoros hibrid autók éves eladásainak együttes száma:

2013: 206 ezer darab – a teljes piac 0,2%-a

206 ezer darab – a teljes piac 0,2%-a 2014: 320 ezer darab – a teljes piac 0,4%-a

320 ezer darab – a teljes piac 0,4%-a 2015: 543 ezer darab – a teljes piac 0,6%-a

543 ezer darab – a teljes piac 0,6%-a 2016: 791 ezer darab – a teljes piac 0,9%-a

791 ezer darab – a teljes piac 0,9%-a 2017: 1,262 millió darab – a teljes piac 1,3%-a

1,262 millió darab – a teljes piac 1,3%-a 2018: 2,082 millió darab – a teljes piac 2,2%-a

2,082 millió darab – a teljes piac 2,2%-a 2019: 2,276 millió darab – a teljes piac 2,5%-a

2,276 millió darab – a teljes piac 2,5%-a 2020: 3,244 millió darab – a teljes piac 4,2%-a

3,244 millió darab – a teljes piac 4,2%-a 2021: 6,768 millió darab – a teljes piac 8,3%-a

6,768 millió darab – a teljes piac 8,3%-a 2022: 10,522 millió darab – a teljes piac 13%-a

Iparági előrejelzések szerint a benzin- vagy dízelmotoros autók eladása a következő három évre stabilizálódik, viszont 2026-tól drasztikus csökkenés várható, mivel addigra az elektromos autókra a mostaninál is nagyobb hangsúlyt fognak helyezni a gyártók. Feltételezhetően a belső égésű motorral hajtott járművek elveszett piaci részesedésük zömét már nem fogják visszaszerezni.

Kínában már most minden negyedik eladott elektromos hajtású, ezzel az ázsiai ország világpiaci viszonylatban is messze az élen. Az Egyesült Államokban és Európában lassabb ütemben, de egyre inkább a zöldebbnek tartott járművek felé billen a mérleg nyelve. Kulcsszerepet játszik a folyamatban, hogy 2035-től gyakorlatilag jogszabályilag lehetetlenül el a belső égésű motorral szerelt új járművek értékesítése – igaz, úgy tűnt egy ideig, hogy Németország megakadályozza a törekvést, a fellépés végül kimerült abban, hogy teret engednek a szintetikus üzemanyag használatának. (Más kérdés, hogy a dolgok mostani állása alapján ennek előállítási költsége még az egekben jár.)

Az Egyesült Államok több tagállamában is megszavazták már a belső égésű motorok halálát: eddig Colorado, Connecticut, Kalifornia, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont és Washington csatlakozott a zéró emissziós kezdeményezéshez.