Egy parkoló autó maradt a felújításra kijelölt útszakaszon, így azt kihagyták a felújítást végző munkások Romániában, Krajova városában. Az esetről a Transtelex számolt be a Gazeta de Sud közlése alapján.

A rossz helyen hagyott Renault Laguna képei elsőként a helyi facebook oldalakon kezdtek el terjedni.

“Sokáig vártuk a sofőrt, hívtuk a szállítókat is, de valami probléma miatt késtek. Végül úgy döntöttünk, hogy megcsináljuk az aszfaltozást, nem vesztegetjük az időt. Főleg, hogy elég késő volt már és nem tarthatjuk estig munkában az embereket. Egyébként ezután már elég gyorsan megoldódott a helyzet, mert előkerült a sofőr is. Aztán azt a darabot is leaszfaltozták, így az utca mára teljesen aszfaltozott” – nyilatkozták a cég képviselői a sajtónak.

A nap végére a sofőr is előkerült, így a felújítást végző munkások gyorsan pótolták a hiányzó részt, amire ráadásul jön még egy réteg aszfalt, így a fotókon túl semmi sem emlékeztet majd a malőrre.

Néhány éve Pécsen is történt hasonló eset, ott is egy autó állta útját a munkának, de az útépítő munkatársai megoldották.