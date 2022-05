Meglepődve tapasztalták a darlingtoni lakosok, hogy az egyik utcát úgy aszfaltozták újra, hogy egy autónyi helyen maradt a régi út. A kivitelező nem hibázott, ugyanis az adott helyen egy autó parkolt.

A brit város utcájában a tervezett munkálatokat táblákkal hirdették meg, amelyek arra figyelmeztették az autósokat, hogy az utat május 9-én és 10-én lezárják, ezért vigyék el autóikat. Úgy tűnik azonban, hogy egy sofőrhöz nem jutottak el az információk és szürke BMW-ét ott hagyta parkolni.

Road you believe it 🙈 pic.twitter.com/5NdTe9GDOH

— PAUL KINGSTON (@PaulKingstonITV) May 10, 2022