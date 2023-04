Itt egy teljesen új légzsák, ami nem április tréfa, pedig elsőre úgy tűnt

Egy modern autóban akár fél tucatnyi légzsák is óvhatja a sérüléstől a vezetőt. Most itt egy innovatív konfiguráció, amely vadonatúj védelmi funkciókkal bír, és akár a többi légzsák kiváltására is alkalmas lehet.