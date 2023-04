Tavaly novemberi bemutatkozása után valószínűleg nincs ember, aki ne hallott volna már a ChatGPT-ről, a mesterséges intelligencia elvén működő csevegőrobotról. Ha pedig mégis akadna olyan olvasónk, aki mégsem tudja, mi az a ChatGPT, ajánljuk az alábbi cikkünket, hiszen megkérdeztük a robottól, milyen jövő vár az autózásra:

Nos, a ChatGPT nemcsak arra jó, hogy beszélgessünk vele, hiszen van, aki a fellebbezését is a mesterséges intelligenciával íratta meg – írja a BBC. Erre azután derült fény, hogy az Egyesült Királyságban, azon belül York városában 60 fontos, átszámítva körülbelül 25 ezer forintos parkolási bírságot állítottak ki egy 22 éves diáklány nevére, de ok nélkül, hiszen két évre is kiváltotta a várakozási engedélyét.

Millie Houston már majdnem bedobta a törülközőt, és úgy volt vele, hogy inkább kifizeti a bírságot, minthogy hosszú, bürokratikus procedúrába kezdjen. Ám, mielőtt beadta volna a derekát, végső elkeseredésében a ChatGPT-hez fordult, hogy írjon levelet a tanácsnak. Ehhez elmondása szerint minden szükséges információt megadott, beleértve, mikor és hol büntették meg, továbbá miért nem érzi jogosnak a büntetést, majd a brit egyetemi hallgató továbbította az alkalmazás által megírt levelet a városi tanácsnak, melynek hatására a hatóságok visszavonták a pénzbüntetést.

Bár valóban meglepően átfogó válaszokat képes adni az általunk feltett kérdésekre a ChatGPT, még annak a készítője, az OpenAI is elismerte, hogy a rendszer „néha hihetően hangzó, de helytelen vagy értelmetlen válaszokat írhat”. Ennek ellenére – mint a mellékelt ábra mutatja – egy próbát megért.

Ugyanakkor a mesterséges intelligencia még közel sem annyira kiforrott találmány, hogy mindig és mindent megoldjon helyettünk – tegyük hozzá, elég félelmetesen hangzana, ha mégis így lenne. Ahogyan arról a Vezess is beszámolt, volt, hogy már a modern technológiával az ügyvédi szakmát is ki akarták váltani, de nem lett jó vége, a „robotügyvédet” ugyanis saját ügyfelei perelték be a trehány jogi képviseletért: