Joshua Browder fiatalon pocsékul parkolt, számos bírságot kapott, így még 2015-ben, egyetemistaként írt egy számítógépes scriptet, ami helyette intézte ezek fellebbezését, esetleges rendezését. A fiatal aztán továbbadta hallgatótársainak is a megoldást, majd nem sokkal később már online szolgáltatásként kínálta azt DoNotPay (NeFizess!) néven.

Miután a Szilícium-völgy egyik, szintén parkolási bírságokkal küzdő befektetője is felfigyelt az amúgy igen tehetős családból származó informatikushallgatóra, nem volt megállás, a finanszírozásnak köszönhetően Browder egyre sokoldalúbb jogi jellegű szolgáltatást vett be a DoNotPaybe az internetes, kábeltévés előfizetés, az edzőtermi bérlet lemondásától a hivatali és adóügyintézésen keresztül a szerzői jogi figyelmeztetésekig, ezeket természetesen mind létező sablonok felhasználásával mesterséges intelligenciára épülő szövegalkotó robotok kezelték.

A DoNotPay azonban a közelmúltban ingoványos talajra tévedt, már válási ügyekben és egyéb, valódi jogászi munkát kívánó esetekben is szolgáltatást nyújtott az előfizetőknek, annak ellenére, hogy a honlapon is hangsúlyozták, nem jogi szolgáltatásról, nem ügyvédi irodáról van szó. Januárban már az első bírósági tárgyalásának is nekifutott a „robotügyvéd” – ettől a kritikák hatására aztán visszavonult.

A dolog hamar vissza is ütött, mostanra az elégedetlen ügyfelek magát a céget perelték be. A március 3-án San Franciscóban benyújtott, a múlt hét végén publikált csoportos kereset elég egyértelmű képet fest.

„Az ügyfelek szempontjából sajnálatosan a DoNotPay se nem robot, se nem jogász, se nem ügyvédi iroda. A DoNotPaynek nincs jogi végzettsége, sehol sem rendelkezik ügyvédi tevékenységre jogosító engedéllyel, a munkáját nem is felügyeli jogász. A DoNotPay egy egyszerű weboldal, mely a sajnos eleve színvonalon aluli jogi mintaszövegeket tölti ki az ügyfelek által megadott adatok alapján” – szól a szöveg, melynek veleje, hogy a cég ezzel megszegi a jogászi tevékenységre vonatkozó kaliforniai törvényi előírásokat.

A kereset több példát is hoz, itt csak egyet említünk: volt olyan kliens, aki két parkolási bírságot kívánt megfellebbezni, ám a DoNotPay által nyújtott dokumentumoknak köszönhetően végül még az eredetinél többet is kellett fizetnie, ráadásul az előfizetési díját is levonták, pedig a „robotügyvéd” egyik ígérete az, hogy sikertelen képviselet esetén visszafizetik/nem kérnek díjat.

A DoNotPay kilátásai nem túl rózsásak, ugyanis az ügyet az a veterán ügyvéd, Jay Edelson viszi, aki korábban már olyan techóriásokkal is sikerrel szállt szembe, mint az Apple vagy a Google – nyilván jó pénzért, a megnyert összeg 15%-áért.

Az alapító Browder a sztorit ismertető Gizmondóval azt közölte, hogy hamis panaszokról van szó, a DoNotPay több millió sikeres ügyintézésen van szó, a támadások alaptalanok. A weboldal kérdésére, hogy a cég előtt álló perben vajon önmagát képviseli-e a „robotügyvéd”, a CEO terelő választ adott: „Mivel folyamatban lévő ügyről van szó, nem mondhatok többet.”