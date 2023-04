Már tudjuk, mi fán terem a kukásautó, legalábbis azt biztosan, honnan ered a neve. Ebben a szerepben rendszerint nagyobb monstrumokat szokhattunk, amiket többek között az Iveco vagy a Mercedes-Benz gyárt; ezek a leggyakrabban előforduló márkák a hazai utakon.

Hollandiában valaki viszont teljesen új értelmet adott a kukásautó fogalmának, elképzelését pedig egy meglehetősen szerény méretekkel büszkélkedő kis autó átalakításával valósította meg. Jelen sorok írásakor már több mint 6,3 ezer reakció és 5 ezer hozzászólás érkezett ahhoz a Facebook-bejegyzéshez, melynek

egy olyan Fiat 500e a főszereplője, aminek hátulján egy szemetes ékeskedik a csomagtér helyén.

Sajnálatos módon ennél több nem derül ki az autóról, így az sem, igazi-e egyáltalán a kuka, és működőképes-e. Ugyanakkor a kivitelezés meglehetősen precíz, nyoma sincs kontár, a „jól van az úgy” elv szerinti dilettáns munkának, a szemetesedény formája ugyanis tökéletesen illeszkedik a Fiathoz, sőt, azt gumitömítéssel még körbe is tekerték, hogy a víz se folyjon be mellette.

Legfeljebb a sötétben tudunk tapogatózni annak kapcsán is, milyen célból alakították át a Fiat elektromos kis autóját, de az biztos, hogy amellett, hogy praktikusnak tűnik, figyelemfelkeltésre is tökéletesen alkalmas. És ha minden igaz, még legális is, mint arról a holland rendszám is árulkodik.

Akad azonban árnyoldala is a kukásautóvá alakításnak, ugyanis – mint azt a Carscoops megjegyzi – a hatótávolságra nézve vélhetően rossz hatással van. Olyan autók esetében, mint az 500e, ez különösen rossz hír, hiszen a belépő szintű modell a 24 kWh-s akkumulátorával csak 185 kilométer megtételére képes egy töltéssel, míg a nagyobb, 42 kWh-s akkumulátorral szerelt változat 320 km-t tud megtenni.

Mindazonáltal azt bátran kijelenthetjük, még mindig jobb, hogy ilyen átalakítások keringenek az interneten, ellenben akkor már valóban súlyos fogalomzavarról van szó, amikor egy Cinquecentót farönkökkel pakolnak tele.